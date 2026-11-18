La Juventus s'impose 2-0 face à l'OHL Louvain en Ligue des champions grâce à des buts tardifs. L'équipe belge est éliminée de la compétition malgré une belle résistance.

La Juventus a remporté la victoire 2-0 face à l'OHL Louvain ce mercredi soir, scellant définitivement la qualification pour la phase suivante de la Ligue des champions féminine. Les joueuses turinoises ont dû patienter jusqu'en fin de match pour transformer leur domination en buts décisifs, profitant d'erreurs défensives et de la profondeur de leur effectif pour ouvrir la marque. Pour le club belge, cette défaite marque la fin de leur parcours dans la compétition européenne cette saison.

Dominance italienne et résistance louvaniste

Le premier quart d'heure de la rencontre a été largement dominé par la Juventus, qui a exercé une pression constante sur les cages défendues par les doubles championnes de Belgique. Les Louvanistes, conscientes de la supériorité technique de leurs adversaires du soir, ont accepté de subir le jeu et se sont repliées pour préserver leur invincibilité. Cette tactique défensive a fonctionné dans un premier temps, car les occasions créées par les équipes turinoises sont restées globalement neutres et peu dangereuses. Cependant, cette domination a eu un coût physique important, comme en témoigne la sortie prématurée de la capitaine Julie Biesmans à la vingtème minute, remplacée par Flo Hermans.

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Créativité belge et réalisme italien

À la reprise, la dynamique a progressivement changé au profit des Louvanistes, qui ont gagné en présence et en créativité offensive. Bien que les combinaisons restent complexes, l'OHL a réussi à se projeter plus avant, forçant la Juventus à reculer sur son propre terrain. Cette période a permis aux joueuses belges de créer quelques occasions dangereuses, notamment grâce à une belle contre-attaque aboutissant sur un tir d'Alixe Bosteels. Néanmoins, le réalisme a fait défaut, comme l'a montré la frappe puissante de Bosteels qui a heurté la transversale, un moment charnière qui aurait pu redonner espoir au club belge.

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La profondeur de banc italienne decisive

Malgré l'envie manifeste des Louvanistes et leur meilleure tenue en deuxième mi-temps, la Juventus a utilisé sa profondeur de banc pour faire la différence. Juste montée en jeu, Annamaria Serturini a profité d'errements défensifs de Louvain pour tromper Lowiese Seynhaeve et inscrire le but de la victoire. Ce but, marqué à quelques minutes du terme, a été le fruit d'une gestion patiente du match par l'équipe italienne, qui n'a pas lâché prise malgré la pression croissante des Belges. La Juventus a parfaitement exploité ses ressources pour garder le cap et maintenir l'avantage.

Élimination et perspective face à Chelsea

L'OHL Louvain a encaissé un second but sévère à la quatre-vingt-treizième minute, signé par Matilde Pavan, confirmant ainsi son élimination définitive de la compétition. Cette double marque, bien que tardive, illustre la capacité des équipes turinoises à sanctionner la moindre erreur défensive dans les derniers instants du jeu. Pour le dernier match de cette phase de Ligue, Louvain recevra Chelsea, une grande équipe venue de Grande-Bretagne et vainqueure du Paris Saint-Germain ce même mercredi. Les Louvanistes ne peuvent plus rêver à la qualification, mais doivent maintenant se concentrer sur leur performance face à une adversaire de haut niveau.