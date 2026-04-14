Ligue des Champions : Le programme explosif des quarts de finale retour

Les quarts de finale retour de la Ligue des Champions 2025/2026 s'annoncent palpitants avec des duels acharnés et des enjeux majeurs. Découvrez le programme détaillé des matchs, les équipes en lice et les enjeux de chaque confrontation pour ne rien manquer de l'action.

Jeudi prochain, les amateurs de football connaîtront enfin les équipes qui s'affronteront dans le dernier carré de la Ligue des Champions édition 2025/2026. La semaine s'annonce riche en émotions avec des matchs retour palpitants et des enjeux considérables. Les fans pourront suivre en direct, sur RTL club et RTL play, les duels décisifs qui détermineront les demi-finalistes de la prestigieuse compétition européenne. L'excitation est à son comble, alors que les clubs se préparent à livrer des batailles acharnées pour décrocher leur place en demi-finale.

Mardi, dès 20h10, les regards seront tournés vers l'affrontement entre Liverpool et le PSG. Les Parisiens, forts d'une victoire 2-0 lors du match aller, abordent ce match avec un léger avantage, mais les Reds, déterminés à renverser la situation, ne manqueront pas de donner du fil à retordre à leurs adversaires. Le lendemain, mercredi, le Bayern Munich et le Real Madrid s'affronteront dans un duel tout aussi crucial, avec un léger avantage pour les Allemands, victorieux 1-2 au match aller à Santiago Bernabéu. Pour les passionnés de football, chaque soirée offrira son lot de sensations fortes, avec le Champions Tour qui proposera, chaque soir dès 23h10, des résumés détaillés des deux autres quarts de finale retour. Les analyses d'avant-match, les commentaires en direct et les débats d'après-match permettront aux téléspectateurs de ne rien manquer de l'action.

Le programme de la semaine promet de grands moments. Mardi, l'Atletico de Madrid affrontera le FC Barcelone dans un match qui s'annonce décisif. L'Atletico, qui n'a plus atteint le dernier carré depuis neuf ans, aborde ce match avec confiance après sa victoire 0-2 au Camp Nou lors du match aller. Le coach Diego Simeone a procédé à plusieurs changements lors du match de championnat pour préserver l'énergie de ses joueurs. De son côté, Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, a aligné son équipe type dans le derby contre l'Espanyol, soulignant l'importance de ce match pour les Blaugranas. La capacité du Barça à renverser la situation, comme ils l'ont fait en Coupe d'Espagne contre l'Atletico, sera cruciale pour espérer se qualifier. L'autre match de ce mardi soir opposera Liverpool au PSG, promettant un spectacle captivant.

Mercredi, Arsenal et le Sporting CP croiseront le fer. Arsenal, affaibli par sa récente défaite en Premier League, devra faire face à la pression croissante. Le Sporting, battu 0-1 à domicile au match aller, espère surprendre son adversaire et créer la sensation. L'autre match de mercredi mettra aux prises le Bayern et le Real Madrid, une affiche toujours spectaculaire





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