Ligue des Nations : la Belgique affrontera la Turquie jeudi puis l'Italie dimanche

Après quatre journées, les Diables Rouges comptent 6 points sur 12 en Ligue A. Leur place finale dépend des résultats face à la Turquie, l'Italie et la France.

La Belgique aborde la troisième partie de sa phase de ligue de la Ligue des Nations avec un bilan de 6 points sur 12 après quatre journées. Les Diables Rouges affronteront la Turquie jeudi, puis l'Italie dimanche. Pour l'équipe belge, l'enjeu est important, car la troisième place actuelle peut encore évoluer dans les deux sens jusqu'au terme de cette phase de groupe.

Selon les calculs détaillés dans la source, la Belgique peut conserver sa troisième place, dépasser l'Italie et/ou la France pour finir première ou deuxième, ou être doublée par la Turquie et terminer quatrième, position qui conduit à la relégation directe.

Also read La COP31 s’ouvre en Turquie, avec l’électrification et le financement au cœur des débats

Le mécanisme de qualification en Ligue A

Les deux premières équipes de chacun des quatre groupes de la Ligue A se qualifient pour le Final 8. Les deux meilleures troisièmes restent en Ligue A, tandis que les deux autres troisièmes et les deux meilleures quatrièmes disputent les barrages de relégation contre les deuxièmes de la Ligue B.

Les deux autres quatrièmes sont directement reléguées en Ligue B. Ce système rend chaque journée décisive pour les équipes situées au milieu du classement, car quelques points ou quelques buts peuvent faire basculer une équipe du maintien vers les barrages, voire vers la relégation directe.

Advertisement

En cas d'égalité de points au terme de la phase de ligue, le départage se fait d'abord selon le nombre de points obtenus lors des confrontations directes entre les équipes concernées. Viennent ensuite la différence de buts dans ces deux rencontres, puis le nombre de buts inscrits lors de ces matchs.

Les scénarios possibles pour la Belgique

La Belgique peut terminer première uniquement si elle remporte ses deux matchs, soit un bilan de 6 sur 6, et si la France connaît deux contre-performances. Les Diables ayant perdu deux fois face aux Bleus, la France serait placée devant en cas d'égalité de points.

Un seul scénario enverrait la Belgique à la dernière place du groupe. La Turquie peut revenir à hauteur avec 6 points, mais elle devrait aussi battre la Belgique avec un écart de 4 buts jeudi pour lui prendre la troisième place. Un écart de 3 buts pourrait suffire aux Turcs, mais il faudrait alors examiner les autres critères de départage.

La deuxième et la troisième place restent les issues les plus vraisemblables pour les Diables. Plusieurs combinaisons de résultats mènent à chacune de ces deux positions, ce qui laisse à la Belgique une marge de manœuvre réelle malgré un calendrier exigeant.

Advertisement

Un avantage face à la France et à l'Italie

La Belgique a déjà affronté deux fois la France, considérée comme l'ogre du groupe, alors que l'Italie doit encore disputer ce duel face aux Bleus. Pour les Diables, cet élément du calendrier constitue un avantage non négligeable dans l'analyse des scénarios restants.

Le match de jeudi contre la Turquie et celui de dimanche contre l'Italie détermineront donc la position finale de la Belgique dans le groupe. Chaque résultat aura un effet direct sur les qualifications pour le Final 8 et sur les risques de barrages de relégation.