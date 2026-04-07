Lindsey Vonn : Un dernier adieu au ski de compétition ?

L'ancienne skieuse alpine, Lindsey Vonn, exprime ses regrets et laisse entrevoir la possibilité d'un retour sur les pistes. Malgré sa retraite, la championne olympique n'exclut pas une dernière course pour dire au revoir à sa carrière sportive.

J'ai pris ma retraite il y a déjà six ans. Je sais ce que c'est que de ne plus être skieuse de compétition. C'est juste que le ski de compétition, c'est quelque chose que j'adore faire. Et je me suis tellement amusée cette saison que… je n’ai jamais pu… je n’ai jamais pu faire une dernière descente, a déclaré Lindsey Vonn à la chaîne NBC lors d’une interview diffusée mardi.

Ces mots, prononcés avec une pointe de nostalgie, révèlent un regret palpable, celui de ne pas avoir pu dire adieu à la compétition comme elle l'aurait souhaité. L'émotion transparaît clairement dans ses déclarations, témoignant de l'attachement profond de la championne au ski de haut niveau. On sent la passion qui l'animait encore et qui semble toujours brûler en elle, malgré les années et les blessures. Vonn a partagé ses réflexions sur son avenir, exprimant une certaine ouverture. Elle a laissé entendre qu'une ultime apparition sur les pistes n'était pas complètement exclue, laissant ainsi planer le suspense quant à un éventuel retour. \'Je pense que cela laisse une porte légèrement ouverte à… je ne sais pas, peut-être que je ferais une dernière course pour dire au revoir, ou peut-être que je courrai à nouveau. Ça pourrait être sympa de faire une dernière descente. On verra.' La médaillée d’or olympique en descente aux JO de Vancouver en 2010 a donc exprimé son envie de revivre les sensations uniques offertes par le ski de compétition. La flamme olympique qui a brillé en elle semble encore vive. Les défis physiques, les chutes, les moments de gloire et les sacrifices qu'elle a consentis ont façonné sa carrière et forgé sa légende. Son esprit combatif et son amour pour le ski de compétition restent indéniables, comme le prouve son retour de retraite. L'athlète américaine, après six ans d'absence, était revenue sur les pistes pour la saison 2024-2025 avec l'objectif ambitieux de remporter une nouvelle médaille olympique. Malheureusement, le destin en a décidé autrement, car sa course à Cortina d'Ampezzo a été précipitée par une blessure, témoignant de la nature impitoyable du sport de haut niveau. \Arrivée en Italie en tant que leader de la Coupe du monde de descente, Lindsey Vonn a démontré une nouvelle fois son talent et sa détermination. Malheureusement, une déchirure du ligament croisé du genou gauche, survenue lors d’une chute neuf jours plus tôt, a entravé ses espoirs olympiques. L'épreuve à Cortina d'Ampezzo restera donc dans les annales comme un triste reflet de son parcours. Sa course olympique du 8 février n’a duré que 13 secondes, le temps qu’elle heurte une porte et chute très lourdement. Cette chute, qui a mis fin à son rêve olympique, illustre bien la brutalité du sport de compétition. Actuellement en rééducation intensive, Vonn fait preuve d'une grande résilience et d'une force mentale impressionnante. Elle a souligné, lors de cette interview, que son esprit n'était pas encore prêt à envisager l'avenir, probablement car elle doit se concentrer sur sa guérison. La légende du ski continue d'inspirer les jeunes athlètes et les passionnés de sports, grâce à son parcours exceptionnel et à sa personnalité attachante. Ses déclarations laissent entrevoir une possible dernière course, pour le plus grand bonheur de ses fans, qui attendent avec impatience de la revoir sur les pistes. Ses propos soulignent le paradoxe de la carrière d'un sportif de haut niveau : la joie intense du succès et la difficulté d'accepter la fin, surtout quand elle est prématurée





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