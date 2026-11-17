L'entraîneur Lionel Scaloni confirme que Lionel Messi pourrait intégrer l'encadrement technique de l'Argentine après sa retraite. Détails sur ce futur potentiel rôle au sein de la Fédération.

Le sélectionneur de l'équipe nationale d' Argentine, Lionel Scaloni, a officiellement laissé entrevoir la possibilité d'une intégration de Lionel Messi au sein de son staff technique. Cette perspective s'ouvre une fois que le légendaire attaquant aura mis un terme à sa carrière professionnelle en club. Scaloni a confirmé cette opportunité aux journalistes lors d'une conférence de presse, indiquant qu'il n'y aurait aucun obstacle si le joueur souhaite rejoindre l'équipe d'encadrement.

Un avenir technique après le Mondial 2026

Lionel Messi a conclu son parcours international à l'âge de 39 ans, peu après que l'équipe d'Argentine a fini finaliste face à l'Espagne. Ce match s'est déroulé lors de la Coupe du monde qui s'est tenue en juin et juillet. Cette performance a marqué la fin de la carrière en sélection du joueur, alors que quatre ans plus tôt, il avait mené l'Albiceleste vers le titre mondial au Qatar avec Lionel Scaloni.

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Le sélectionneur Lionel Scaloni a déclaré explicitement qu'il n'y aurait aucun problème si Lionel Messi décide de nous rejoindre. Cette déclaration intervient alors que la Fédération Argentine réfléchit à la composition de son bureau technique pour les années à venir. L'intégration d'un tel joueur pourrait apporter une dimension unique à la stratégie de l'équipe nationale.

Contexte contractuel et calendrier de départ

Le départ de Walter Samuel du staff de Lionel Scaloni est prévu pour la fin de l'année. Cette échéance pourrait survenir trop tôt pour Lionel Messi, qui reste sous contrat avec l'Inter Miami jusqu'en 2028. La période de transition entre sa carrière en club et son éventuel rôle technique nécessite donc une coordination précise. La disponibilité de Messi dépendra largement de la résolution de ses engagements actuels avec son club américain.

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La Fédération Argentine doit donc planifier cette transition avec soin. L'arrivée de Messi dans un rôle de conseiller ou d'entraîneur adjoint pourrait intervenir dès que ses obligations à l'Inter Miami se terminent. Cela permettrait à Lionel Scaloni de bénéficier de l'expérience inestimable de son ancien capitaine.

Impact stratégique et prochaines étapes

Cette éventuelle intégration de Lionel Messi dans le staff technique de l'Argentine aurait un impact significatif sur la dynamique de l'équipe. La présence d'une légende comme Messi pourrait renforcer la motivation et la cohésion du groupe. Les supporters et les analystes suivront de près les développements autour de cette possible collaboration entre les deux hommes.

Les prochaines étapes incluront des discussions formelles entre Lionel Messi, Lionel Scaloni et la Fédération Argentine. Ces entretiens détermineront les modalités pratiques de cette collaboration. L'objectif reste de préserver l'héritage du joueur tout en préparant l'avenir de la sélection nationale.