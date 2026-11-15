Liste Belgique Italie : Lukaku et Lavia disponibles, les enjeux du match décisif

Romelu Lukaku et Roméo Lavia figurent parmi les 23 joueurs belges convoqués pour le choc contre l'Italie. Analyse des enjeux et des absences dans le groupe des Diables Rouges.

La Fédération Royale Belge de Football a officiellement dévoilé la liste des 23 joueurs retenus par l' UEFA pour le match crucial opposant les Diables Rouges à l' Italie, prévu ce dimanche à 20h45. Cette sélection marque le retour sur le terrain de Romelu Lukaku, qui avait été forfait lors du précédent déplacement en Turquie en raison d'une blessure à la hanche. Le sélectionneur Mark Van Bommel a confirmé la récupération complète de l'attaquant, le rendant éligible pour cette rencontre à haut risque qui détermineront le sort de la qualification de la Belgique.

Retour sur le terrain de Lukaku et Lavia

Le joueur vedette Romelu Lukaku figure bien dans le effectif final soumis aux instances de l'UEFA, mettant fin aux spéculations autour de sa disponibilité. Par ailleurs, le milieu de terrain Roméo Lavia fait également son retour dans la liste des convoqués, libéré de sa suspension qui l'avait tenu éloigné du terrain lors du déplacement turc. Ces deux arrivées renforcent considérablement l'effectif disponible pour le sélectionneur, lui offrant plus d'options tactiques pour affronter une équipe italienne redoutable. Les Diables Rouges disposent ainsi de tous leurs éléments clés pour tenter de renverser la vapeur avant la fin de la phase de groupes.

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Les absences majeures et la composition italienne

Le sélectionneur italien Roberto Mancini, de son côté, a dû composer avec plusieurs indisponibilités de poids. Les blessés Davide Frattesi et Nicolò Cambiaghi, respectivement buteur et passeur décisif lors de la victoire 3-1 contre la France, ne feront pas partie du voyage. L'ancien sélectionneur italien a également choisi de laisser sur le banc plusieurs joueurs importants, notamment Sebastiano Esposito, qui avait manqué un penalty crucial face à la France, ainsi que le milieu de terrain Samuele Ricci. Les défenseurs Federico Gatti et Matteo Palma sont également exclus de la liste des 23 sélectionnés, affaiblissant potentiellement la charnière défensive italienne pour ce match.

Le contexte de la qualification et les enjeux du match

La situation avant cette dernière journée est extrêmement tendue pour la Belgique, qui occupe actuellement la troisième place du groupe avec 9 points, soit un point de moins que l'Italie et la France. Les Belges se doivent absolument de s'imposer pour espérer accéder aux quarts de finale de la Ligue des Nations, car tout autre résultat les condamnerait à une élimination directe. La France, qui reçoit la Turquie, lanterne rouge avec 0 point, pourrait influencer le classement final en fonction du résultat de son match, mais l'objectif principal des Diables Rouges reste la victoire pure et simple pour rester dans la course.

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Les conséquences d'une élimination et les perspectives futures

Si la Belgique venait à être éliminée, le sort des Diables Rouges dépendrait du classement des meilleurs troisièmes du tournoi. Selon le règlement de l'UEFA, les deux meilleurs troisièmes restent en Ligue A, tandis que les deux moins bons doivent jouer les barrages de promotion contre les deuxièmes de Ligue B. Heureusement, la Belgique est actuellement désignée comme la meilleure troisième du groupe, ce qui lui offre un filet de sécurité relatif si elle termine à cette place. Cette situation juridique et sportive complexe ajoute une pression supplémentaire sur les épaules des joueurs et du staff technique.

Les autres informations du groupe et du marché de Maredsous

Parallèlement à ces enjeux sportifs, l'actualité nationale est marquée par des événements graves ailleurs. Au marché de Noël de Maredsous, un incendie s'est déclaré dans un chalet, causant plusieurs blessés graves parmi les visiteurs et les exposants. Un important dispositif de secours a été déployé par les pompiers de la zone Dinaphi, tandis que les visiteurs ont dû être évacués. Ces événements contrastent avec l'ambiance sportive qui règne autour de la sélection, mais ils rappellent que la Belgique fait face à diverses urgences nationales. Les Diables Rouges espèrent transformer cette pression en motivation pour offrir une belle prestation à leurs supporters lors de ce choc décisif.