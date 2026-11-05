Liste Diables Rouges : Van Bommel annonce le groupe pour Turquie et Italie

Mark van Bommel dévoile vendredi sa liste pour la Ligue des Nations. Retour de Doku et incertitudes sur De Bastet et Openda face à la Turquie et l'Italie.

Mark Van Bommel publiera vendredi midi la liste des joueurs appelés par les Diables Rouges pour les prochains matchs de Ligue des Nations contre la Turquie et l'Italie. Cette sélection marque le début de la campagne européenne pour la Belgique, dont les deux rencontres décisives sont programmées le 12 novembre à 18 heures contre la Turquie et le 15 novembre à 20 heures 45 face à l'Italie. Le sélectionneur belge doit donc trancher entre la stabilité et l'expérience de son effectif actuel, tout en intégrant potentiellement de nouveaux talents.

Analyse de la composition du groupe belge

Il est fortement probable que la composition de cette nouvelle liste ressemble étroitement à celle annoncée en octobre dernier, marquant une continuité dans la stratégie de Mark Van Bommel. Le retour de Jérémy Doku sur les ailes constitue l'ajustement majeur attendu pour ce rassemblement, puisque l'attaquant du City de Manchester n'était pas disponible lors de la précédente convocation. Jérémy Doku arrive en forme et souhaite particulièrement effacer les souvenirs de sa Coupe du Monde 2026, cherchant à regagner sa place de titulaire grâce à ses performances récentes.

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Cependant, la liste finale pourrait être affectée par plusieurs absents de taille qui pèsent lourdement sur les options offensives et défensives de l'équipe. Loïs Openda figure parmi les joueurs très incertains et pourrait manquer ce rassemblement, privant l'attaque de l'une de ses principales menaces. Cette absence oblige Mark Van Bommel à réévaluer ses possibilités en pointe, ce qui pourrait bénéficier à des joueurs comme Samuel Mbangula ou Matias Fernandez-Pardo.

La défense souffre également d'incertitudes critiques avant ces échéances importantes. Zeno Debast, blessé, pourrait ne pas suivre le groupe pour les matchs en novembre, ce qui laisse des trous dans la charnière centrale. Face à ces absences, la concurrence sera rude pour les joueurs peu utilisés récemment, tels que Matias Fernandez-Pardo et Malick Fofana, qui devront sans doute se battre violemment pour obtenir une place dans le groupe définitif.

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Concurrence interne et surprises potentielles

Les places de latéraux et d'ailiers semblent particulièrement convoitées au sein du collectif belge, offrant des opportunités aux joueurs qui tournent bien en club. Charles Vanhoutte, qui affiche une forme solide avec Feyenoord, pourrait succéder à Mandela Keita, qui a été peu utilisé en octobre. Cependant, la concurrence reste intense sur ces postes, notamment avec la présence de joueurs en forme comme Kevin Mbabu ou Arthur Theate, dont les performances sont scrutées de près.

Sur le flanc droit, Samuel Mbangula postule activement à une place dans le groupe, bien que les solutions sur les ailes soient nombreuses. Le sélectionneur devra peser le pour et le contre entre l'expérience des joueurs actuels et l'envie des jeunes pousses qui brillent dans leurs championnats respectifs. L'absence de grandes surprises dans les prénoms suggère que Mark Van Bommel mise avant tout sur la cohésion et la connaissance mutuelle de son noyau.

Contexte des blessures et formes récentes

La situation de Kevin De Bruyne ajoute une couche de complexité à cette sélection, bien qu'il ne soit pas directement cité comme forfait. Le milieu de jeu de Naples a quitté le terrain à la mi-temps lors de la défaite 2-0 de Naples contre la Juventus dimanche, en raison d'une blessure à la cheville. Néanmoins, il était présent lors de l'entraînement des Napolitains mardi, à la veille du match en Ligue des Champions à Porto, indiquant une récupération progressive qui rassure le staff technique belge.

Prochaines étapes et enjeux tactiques

Ces deux matchs de Ligue des Nations représentent un tournant crucial pour évaluer la solidité du groupe belge avant la fin de l'année. Les affrontements contre la Turquie et l'Italie permettent à Mark Van Bommel de tester différentes configurations tactiques, notamment en l'absence de certains cadres. La capacité à trouver des solutions offensives avec ou sans Loïs Openda et la défense renforcée seront des indicateurs clés pour la suite de la saison sportive.

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Enfin, la sélection de Mark Van Bommel sera déterminée vendredi midi, offrant un aperçu direct de ses priorités tactiques et de sa confiance envers les joueurs en club. Les observateurs attentifs chercheront à comprendre comment il gère l'équilibre entre les joueurs confirmés et les jeunes talents pressants pour s'imposer. Cette liste fixe le ton pour les prochains mois et pourrait influencer la dynamique du groupe jusqu'aux échéances internationales suivantes.