La liste longue du Prix de Littérature de Boon 2027 dévoile 30 ouvrages parmi 872 candidates. Les gagnants seront révélés le 23 mars avec un prix de 50 000 euros.

Le jury du Prix de Littérature de Boon a officialisé une liste longue composée de 30 titres pour l'édition 2027, sélectionnés parmi une base massive de 872 candidatures. Cette présélection se répartit équitablement entre les catégories Fiction et Non- Fiction d'un côté, et Littérature Infantile et Jeunesse de l'autre, avec 15 œuvres retenues pour chacune de ces deux divisions distinctes. L'annonce de cette sélection marque une étape cruciale dans le processus de jugement qui mènera à la remise des prix fin mars.

Projet éditorial et sélection des 30 ouvrages

La catégorie Fiction et Non-Fiction a reçu le plus grand nombre de soumissions avec 610 livres enregistrés par le comité d'organisation. À l'inverse, la catégorie Littérature Infantile et Jeunesse a vu 262 ouvrages être soumis pour évaluation. Sur l'ensemble de ces publications, le jury a dû opérer un tri rigoureux pour identifier les 15 livres qui mériteraient d'intégrer la liste longue finale de cette prestigieuse distinction littéraire flamande.

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La liste longue pour la section Fiction et Non-Fiction est structurée en dix romans et cinq ouvrages de non-fiction. Cette répartition reflète la diversité des genres littéraires proposés cette année par les auteurs néerlandophones. Les membres du jury ont souligné que plusieurs titres retenus repoussent les limites traditionnelles de l'écriture par leur audace formelle.

Les œuvres retenues dans cette catégorie montrent une expérimentation marquée avec la langue et la structure narrative. Le jury note la présence de prose fluide qui semble " couler des pages " ainsi que des textes construits sur une épuré extrême avec un nombre de mots volontairement réduit. Cette tendance à l'innovation stylistique accompagne souvent des récits qui imaginent des mondes alternatifs ou qui réécrivent l'histoire sous un jour nouveau.

Dans le domaine de la non-fiction, les sujets traités couvrent une vaste étendue géographique et historique. Les livres retenus abordent des thèmes tels que la Flandre du XIXe siècle, l'ancienne Yougoslavie et le conflit Israël-Palestine. Les récits dépassent souvent les frontières nationales pour explorer des territoires allant du Suriname à Java, en passant par la Révolution française et les plantations de cacao en Afrique de l'Ouest.

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Une caractéristique récurrente de ces ouvrages est leur capacité à naviguer entre le passé et le présent dans leurs fils narratifs. Les auteurs privilégient souvent une perspective personnelle lorsqu'ils traitent de l'histoire, ce qui rend la lecture particulièrement engageante et humaine. Cette approche intime permet de connecter les événements historiques globaux avec des expériences individuelles fortes.

Déclarations des présidents de jury Guy Cassiers et Linde Merckpoel

Guy Cassiers, qui préside le jury de la catégorie Fiction et Non-Fiction, a déclaré avec fierté : " Cette liste longue ose ". Il a expliqué que les livres sélectionnés voyagent à travers le monde, parfois volontairement et parfois sous la contrainte. Selon lui, cette mobilité géographique et culturelle enrichit considérablement la qualité des textes soumis.

Guy Cassiers a également mis l'accent sur les thèmes centraux qui unifient la liste : l'identité et les relations entre les personnes. Il a noté que la notion de perte est souvent présente en toile de fond de ces récits. L'ajout d'un certain nombre de débuts prometteurs dans cette sélection renforce encore la valeur de cette liste longue que le jury assume avec orgueil.

Pour la catégorie Littérature Infantile et Jeunesse, le jury a sélectionné une grande variété de formats incluant des albums illustrés, des romans pour adolescents, des livres informatifs et même un livre-carton destiné aux tout-petits. La présidente du jury, Linde Merckpoel, a qualifié cette sélection de large et surprenante.

Linde Merckpoel a décrit la liste comme une source de beaux discours et de débats tranchés lors des sessions de jugement. Elle a utilisé une métaphore poétique pour décrire l'atmosphère des délibérations, comparant la liste à un feu de cheminée hivernal qui étincelle. Cette sélection, selon elle, révèle tous les angles de la salle de lecture, allant des livres pour bébés aux jeunes adultes.

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Thèmes centraux et diversité des récits jeunesse

Les œuvres de la catégorie Jeunesse abordent des sujets universels tels que l'amitié, la famille, la perte, l'histoire et la migration. Ce qui distingue cette sélection, c'est la perspective souvent inhabituelle adoptée par les auteurs. Par exemple, certains récits racontent des histoires du point de vue d'un cheval ou d'une moule ayant survécu à un naufrage.

La variété des intrigues est notable, allant d'une exploration nocturne pour les jeunes enfants à un roman d'aventure centré sur une jeune sculptrice à Bologne pendant la Renaissance. Cette diversité thématique et narrative démontre la richesse de la création actuelle pour la jeunesse dans la littérature néerlandophone. Le jury a apprécié cette capacité à captiver différents groupes d'âge avec des approches créatives uniques.

Linde Merckpoel a exprimé l'impact émotionnel de ces livres, affirmant qu'ils suscitent la curiosité, l'émotion et même la crainte chez les lecteurs. Elle a souligné que la session de jugement a permis de découvrir une liste vibrante et énergique. Cette énergie se reflète dans la capacité des œuvres à toucher le lecteur sur plusieurs niveaux simultanément.

Déroulement des votes et montant des récompenses financières

Le Prix de Littérature de Boon est l'une des trois distinctions majeures dans la littérature néerlandaise, aux côtés du Prix de Littérature Libris et du Prix de Littérature Boekenbon. Cette édition 2027 marque la sixième organisation de ce concours littéraire prestigieux qui reconnaît l'excellence éditoriale. Le processus de sélection rigoureux vise à valoriser les meilleures productions littéraires de l'année.

La date clé pour la suite de cette compétition est fixée au 23 mars, lorsque les gagnants finaux seront annoncés publiquement. Les deux lauréats, un pour chaque catégorie, recevront un prix principal de 50 000 euros chacun. Cette somme importante souligne l'importance économique et symbolique de cette reconnaissance dans le milieu culturel.

En plus des prix principaux, un prix du public de 5 000 euros est attribué dans chaque catégorie. Cette double rémunération permet de récompenser à la fois le choix du jury expert et l'appréciation des lecteurs. Ce mécanisme encourage la participation du grand public et garantit que les livres sélectionnés résonnent avec un large auditoire au-delà des cercles littéraires spécialisés.