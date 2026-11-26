Vilnius presse l'UE d'agir contre le GRU russe accusé de sabotages. L'Europe doit examiner cette demande cruciale pour la sécurité.

Le ministre lituanien des Affaires étrangères a adressé une demande officielle et urgente à l'Union européenne, exhortant les institutions bruxelloises à classer le GRU, le service de renseignement militaire russe, comme une organisation terroriste. Cette initiative diplomatique majeure intervient dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes et de menace sécuritaire persistante, alors que plusieurs affaires impliquant des sabotages et l'envoi de colis piégés sont actuellement jugées sur le territoire lituanien.

Vilnius considère que cette qualification juridique est indispensable pour punir les actions malveillantes et coordonnées perpétrées depuis la Russie contre les infrastructures et les citoyens européens. La demande vise à établir un cadre légal plus rigoureux permettant de sanctionner non seulement les actes individuels, mais aussi la structure organisationnelle responsable de ces opérations clandestines à travers l'Europe.

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Demande officielle à l'Union Européenne

La ministre des Affaires étrangères lituanienne a présenté cette requête lors d'interactions récentes avec ses homologues européens, soulignant l'urgence d'une réponse coordonnée face à l'escalade des actions hybrides. L'objectif est d'intégrer le GRU dans les listes noires européennes, ce qui permettrait de geler ses avoirs et de restreindre ses mouvements internationaux de manière significative. Cette démarche s'inscrit dans une stratégie plus large de résilience européenne contre les ingérences étrangères.

L'Union européenne dispose de plusieurs mécanismes juridiques pour classer des entités comme des organisations terroristes, mais l'adhésion de tous les États membres est requise. La Lituanie espère utiliser son influence actuelle au sein du dialogue politique pour convaincre ses partenaires de reconnaître la nature terroriste des opérations du renseignement russe, notamment celles ciblant des installations stratégiques à travers le continent.

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Affaires de sabotages jugées en Lituanie

Cette demande prend tout son sens au vu du nombre d'affaires criminelles et de sabotage qui se déroulent actuellement devant les tribunaux lituaniens. Les preuves présentées lors de ces procès relient directement des agents du GRU à des tentatives de destruction d'infrastructures critiques et à l'envoi de colis piégés destinés à intimider ou blesser des cibles spécifiques. Ces cas concrets fournissent une base factuelle solide pour étayer la demande de classification terroriste.

Les procureurs lituaniens ont révélé l'ampleur du réseau opérationnel du GRU sur leur sol, démontrant que ces actes ne sont pas isolés mais font partie d'une campagne systématique. Les juges ont accès à des témoignages détaillés et à des preuves matérielles qui confirment la volonté de nuire portée par ces cellules de renseignement. Cette transparence judiciaire renforce la crédibilité de la position de Vilnius auprès de Bruxelles.

Impacts régionaux et réponse européenne

Si l'Union européenne accepte cette proposition, cela marquerait un tournant majeur dans la lutte contre les menaces hybrides et le renseignement actif hostile. Les pays frontaliers de la Russie et les membres de l'OTAN en Europe de l'Est ont historiquement soutenu des mesures plus strictes contre les services de renseignement russes. Cette décision pourrait inspirer d'autres nations de l'UE à prendre des mesures similaires à leur échelle nationale ou régionale.

Les conséquences économiques et diplomatiques pour la Russie seraient immédiates et lourdes. Outre l'isolement diplomatique accru, le GRU ferait face à des restrictions financières majeures qui entraveraient ses capacités d'opération. Pour la Lituanie et ses alliés, cette victoire politique symbolique représenterait une reconnaissance officielle de la nature agressive de la guerre hybride menée par Moscou.