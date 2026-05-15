Liverpool échoue contre Aston Villa, reste en quête de la Ligue Europa

Le club de Birmingham est assuré de terminer dans le Top-5 qualificatif pour la grande Coupe d'Europe, à l'inverse de son adversaire du soir, toujours sous la menace de Bournemouth. Les Reds miseront sur une défaillance de l'actuel sixième, mardi contre Manchester City, pour valider leur billet avant l'ultime match de la saison, qu'ils disputeront chez eux contre Brentford. Aston Villa peut lui appréhender ses dernières échéances l'esprit libre, que ce soit la finale de la Ligue Europa contre Fribourg comme l'ultime rendez-vous national sur le terrain de Manchester City, désormais sans enjeu. L'équipe d'Unai Emery a résisté à la domination de ses visiteurs en première période, et notamment aux accélérations du jeune Rio Ngumoha (17 ans), côté gauche. Et elle a ouvert le score, contre le cours du jeu, sur une combinaison bien exécutée : corner de Lucas Digne joué court sur un partenaire, remise rapide vers le défenseur français qui trouve Liverpool s'est remis dans le droit chemin sur un coup de pied arrêté, aussi, quand le capitaine Mais sa très fragile défense a coulé ensuite sur un doublé de l'avant-centre (57e, 73e), dont le réveil tombe à pic à l'approche de la liste anglaise pour la Coupe du monde, puis sur une jolie frappe du capitaine Van Dijk a réduit l'écart (92e, 4-2), sans empêcher la douzième défaite en Premier League de Liverpool, le champion sortant.

Le club de Birmingham est assuré de terminer dans le Top-5 qualificatif pour la grande Coupe d'Europe, à l'inverse de son adversaire du soir, toujours sous la menace de Bournemouth.

Les Reds miseront sur une défaillance de l'actuel sixième, mardi contre Manchester City, pour valider leur billet avant l'ultime match de la saison, qu'ils disputeront chez eux contre Brentford. Aston Villa peut lui appréhender ses dernières échéances l'esprit libre, que ce soit la finale de la Ligue Europa contre Fribourg comme l'ultime rendez-vous national sur le terrain de Manchester City, désormais sans enjeu.

L'équipe d'Unai Emery a résisté à la domination de ses visiteurs en première période, et notamment aux accélérations du jeune Rio Ngumoha (17 ans), côté gauche.

Et elle a ouvert le score, contre le cours du jeu, sur une combinaison bien exécutée : corner de Lucas Digne joué court sur un partenaire, remise rapide vers le défenseur français qui trouve Liverpool s'est remis dans le droit chemin sur un coup de pied arrêté, aussi, quand le capitaine Mais sa très fragile défense a coulé ensuite sur un doublé de l'avant-centre (57e, 73e), dont le réveil tombe à pic à l'approche de la liste anglaise pour la Coupe du monde, puis sur une jolie frappe du capitaine Van Dijk a réduit l'écart (92e, 4-2), sans empêcher la douzième défaite en Premier League de Liverpool, le champion sortant





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