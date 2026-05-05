Loïc Van Impe face aux défis de la pré-ouverture de son restaurant

À quelques jours de l'ouverture officielle, Loïc Van Impe est confronté à une série de problèmes lors de la pré-ouverture de son restaurant, mettant à l'épreuve son équipe et sa détermination.

Loïc Van Impe , à l'âge de 32 ans, est sur le point de réaliser son rêve. Après des semaines d'efforts intenses et de préparatifs minutieux, le chef est prêt à inaugurer son tout premier restaurant.

Cependant, avant le jour tant attendu de l'ouverture officielle, une étape cruciale se présente : la pré-ouverture. Il s'agit d'un test grandeur nature, une simulation complète avec l'accueil d'une cinquantaine d'invités, destinée à identifier et corriger les derniers ajustements nécessaires. Dès le début de cette journée décisive, l'inquiétude se fait sentir. Loïc exprime son stress : dans moins de huit heures, cinquante convives sont attendus, mais de nombreux éléments restent en suspens.

La cuisine n'est pas entièrement prête, les installations ne sont pas finalisées et le mobilier est encore incomplet. Un moment de tension majeur survient lorsque les tables, commandées à l'étranger, sont annoncées comme livrées, mais restent inexplicablement introuvables. La panique monte : comment accueillir des invités sans avoir de tables à leur disposition ? Finalement, les tables arrivent au compte-gouttes, juste à temps pour éviter une catastrophe.

En cuisine, les difficultés s'accumulent. La friteuse refuse de fonctionner, l'alimentation en gaz est intermittente et de l'eau trouble remonte des canalisations. Loïc, dépassé par les événements, souffle : dans deux heures, les invités arriveront. Malgré ces obstacles, certains problèmes sont résolus in extremis, permettant le lancement du service.

Cependant, la pression reste intense. Loïc rassemble son équipe avant l'arrivée des convives, cherchant à apaiser la tension. Il encourage ses collaborateurs à considérer les problèmes non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des défis à relever. Pour cette pré-ouverture, le chef a invité une sélection de cinquante personnes, comprenant des personnalités connues de RTL, des journalistes, des influenceurs et des proches.

Ce test grandeur nature est d'autant plus stressant qu'il se déroule dans une cuisine ouverte, exposant chaque détail aux regards des convives. L'objectif principal est de recueillir des avis sincères et constructifs, afin d'apprendre des erreurs commises, d'optimiser les processus et le système de caisse. Loïc espère que cette pré-ouverture permettra à l'équipe de mieux maîtriser la cuisine et de s'améliorer rapidement, car le temps est compté. Très vite, le rythme s'accélère.

Les commandes affluent et l'organisation montre ses limites. Loïc reconnaît la nécessité de trouver un système efficace pour éviter l'effondrement. Malgré la pression, les premiers retours sont encourageants. Les plats sont appréciés et les compliments rassurent partiellement le chef.

Cependant, Loïc reste lucide : cette soirée a servi cinquante personnes, alors que l'objectif à terme est de servir entre 200 et 250 couverts par jour. En fin de soirée, Loïc prend la parole pour exprimer sa gratitude envers toutes celles et ceux qui l'ont soutenu dans cette aventure. Après près de 100 jours de travail acharné, il prend conscience du chemin parcouru. Il se souvient des caisses empilées, de l'eau boueuse remontant des canalisations et de la friteuse défectueuse.

Il remercie les équipes, ses proches, sa compagne qui a réalisé la décoration, sa mère et ses collègues. Il souligne que cette expérience représente bien l'esprit belge et l'ambition qu'il souhaite incarner dans son restaurant. Malgré les compliments, le chef reste exigeant envers lui-même. Il reconnaît qu'il n'est pas encore pleinement satisfait, car de nombreux aspects ne correspondent pas à ses attentes.

Cette pré-ouverture a permis d'identifier les points à améliorer, tant en cuisine qu'en salle. Il reste désormais quelques jours pour peaufiner les derniers détails avant l'ouverture officielle. La question demeure : Loïc Van Impe parviendra-t-il à ouvrir son restaurant dans les délais impartis de 100 jours ?

La réponse sera dévoilée dans le dernier épisode de « Un resto en 100 jours : le pari fou de Loïc », diffusé ce dimanche 10 mai à 18h25 sur RTL tvi et disponible en streaming sur RTL play





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