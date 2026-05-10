Loïc Van Impe, sous la pression, s'apprête à ouvrir son premier restaurant Lago à Tervuren

Loïc Van Impe, chef de 32 ans, s'apprête à ouvrir officiellement son tout premier restaurant, Lago, à Tervuren, après plusieurs semaines de préparation et une pré-ouverture avec une cinquantaine d'invités. Cependant, la pression monte avec 150 personnes attendues pour le premier service et plus de 3.000 réservations enregistrées pour les premières semaines. Malgré un premier test encourageant, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Le chef et son associé font un bilan de la pré-ouverture, reconnaissant que les premières recrues ont bien réussi, mais en cuisine, il y a eu des erreurs. La pression avant l'ouverture officielle est considérable, avec 150 personnes par jour et une carte complète. Le succès des réservations est une source d'inquiétude supplémentaire. Malgré les doutes, Loïc Van Impe garde en tête son envie de cuisiner et de voir les clients prendre place dans son restaurant. L'ouverture officielle de Lago se déroulera-t-elle comme prévu ? Réponse dans le dernier épisode de 'Un resto en 100 jours : le pari fou de Loïc' diffusé ce dimanche 10 mai à 18h25 sur RTL tvi et disponible en streaming sur RTL play.

Le chef Loïc Van Impe , à 32 ans, s'apprête à ouvrir officiellement son tout premier restaurant, Lago , à Tervuren , après plusieurs semaines de préparation et une pré-ouverture avec une cinquantaine d'invités.

Cependant, la pression monte avec 150 personnes attendues pour le premier service et plus de 3.000 réservations enregistrées pour les premières semaines. Malgré un premier test encourageant, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Le chef et son associé font un bilan de la pré-ouverture, reconnaissant que les premières recrues ont bien réussi, mais en cuisine, il y a eu des erreurs. La pression avant l'ouverture officielle est considérable, avec 150 personnes par jour et une carte complète.

Le succès des réservations est une source d'inquiétude supplémentaire. Malgré les doutes, Loïc Van Impe garde en tête son envie de cuisiner et de voir les clients prendre place dans son restaurant. L'ouverture officielle de Lago se déroulera-t-elle comme prévu ? Réponse dans le dernier épisode de 'Un resto en 100 jours : le pari fou de Loïc' diffusé ce dimanche 10 mai à 18h25 sur RTL tvi et disponible en streaming sur RTL play





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