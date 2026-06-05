Lock-out à H&M Logistics : la direction craint pour sa sécurité

La direction d'H&M Logistics a décrété un lock-out sur le site de Ghlin en Belgique, accusant les syndicats d'avoir tenté de séquestrer un membre de la direction. Les organisations syndicales déplorent la fin de la concertation sociale.

La direction d' H&M Logistics a décrété un lock-out sur le site de Ghlin en Belgique , accusant les syndicats d'avoir tenté de séquestrer un membre de la direction.

La direction affirme craint pour sa sécurité et estime ne plus être en mesure d'assurer ses obligations légales en matière de sécurité. Les organisations syndicales déplorent la fin de la concertation sociale. Un lock-out est une forme de grève où l'employeur décide de fermer ou d'empêcher les travailleurs d'entrer pour faire pression dans une négociation. C'est un outil de rapport de force qui est rarement utilisé en Belgique.

Les 440 travailleurs du site de Ghlin restent dans l'incertitude quant à leurs conditions de départ de l'entreprise. Une nouvelle réunion pourrait avoir lieu lundi à Bruxelles entre la direction et les différentes commissions paritaires pour relancer la procédure Renault





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H&M Logistics Lock-Out Belgique Sécurité Syndicats

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