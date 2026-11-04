Logement Bruxelles : Nouvelle tour pour 62 ménages à partir de 2027

Beliris, SLRB et LBW livrent 62 logements standards dès début 2027. Une tour écologique PEB A remplace l'ancien bâti insalubre, offrant confort et nature.

Le projet de reconstruction immobilière porté par Beliris marque une étape décisive pour le parc social bruxellois. En collaboration étroite avec la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Logement Bruxellois, les opérations de rénovation avancent vers leur phase finale de préparation locative. Cette initiative majeure vise à fournir des standards de vie supérieurs aux résidents tout en revitalisant le tissu urbain concerné.

Réhabilitation urbaine et nouveaux standards PEB A

Cette infrastructure répond spécifiquement aux exigences environnementales actuelles avec une certification PEB A pour l'ensemble des nouveaux bâtiments. Le système de chauffage intégré fonctionne sur une base hybride sophistiquée, combinant une pompe à chaleur performante avec une chaudière de secours robuste. Ce dispositif technique assure une température optimale et fiable pour les occupants, même durant les épisodes de grand froid hivernal qui caractérisent le climat local.

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Parallèlement à cette performance énergétique, l'architecture privilégie la connexion avec la nature par une butte végétalisée installée dans la cour intérieure. Les toitures des immeubles sont également intégralement végétalisées et équipées de panneaux solaires photovoltaïques. Ces choix architecturaux visent à maximiser l'isolation thermique tout en contribuant activement à la biodiversité urbaine et à la production d'énergie renouvelable sur site pour les ménages.

Transition vers des logements adaptés aux familles

La décision de remplacer la structure précédente s'imposait face à l'inadéquation de l'ancien immeuble aux normes contemporaines. Le site hébergeait initialement 62 logements, mais 24 studios souffraient d'un déficit majeur en matière de confort sanitaire. L'absence de salle de bains individuelle rendait ces espaces inacceptables selon les critères actuels de dignité et d'hygiène, justifiant pleinement la démolition et la reconstruction.

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La nouvelle conception du site prend en compte la diversité des profils familiaux bruxellois en proposant une mixité d'offre locative. Au-delà des studios pour les personnes seules, le projet intègre des logements familiaux plus spacieux adaptés aux besoins des ménages avec enfants. La quasi-totalité de ces nouvelles unités dispose d'un espace extérieur privatif, une caractéristique rare et très recherchée dans les opérations de logement social de cette envergure dans la capitale.

Calendrier de mise en location et gestion future

Les prochaines étapes opérationnelles sont clairement définies par les partenaires sociaux impliqués dans le dossier. La Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Logement Bruxellois assureront la finition de l'aménagement des nouveaux locaux. Leur mission consistera à finaliser les détails techniques et administratifs nécessaires avant l'ouverture des portes aux futurs résidents.

Le calendrier officiel prévoit l'installation des premiers locataires au début de l'année 2027. Cette date marque le lancement officiel de la phase d'exploitation de ces 62 nouveaux foyers sociaux. Elle intervient plusieurs années après la décision initiale de démolir le bâti vétuste, démontrant la complexité et la rigueur des processus de construction de logements sociaux de qualité dans la région.

Cette réussite opérationnelle illustre la capacité à concilier qualité architecturale, performance environnementale et amélioration concrète du cadre de vie des habitants et du quartier. Le projet sert de modèle pour les futures interventions de Beliris et des organismes du logement dans la Région de Bruxelles-Capitale.