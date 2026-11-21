La ministre Vanessa Matz dépose deux projets de loi pour renforcer la lutte contre le cyberharcèlement, incluant la possibilité pour un juge d'interdire l'accès aux réseaux sociaux. Découvrez les mesures précises envisagées.

La ministre belge du Numérique, Vanessa Matz, représente une figure centrale dans la lutte actuelle contre les violences numériques. En sa qualité de membre du parti Les Engagés, elle a officiellement déposé deux avant-projets de loi auprès du gouvernement fédéral. Cette initiative législative vise explicitement à renforcer l'arsenal juridique existant afin de protéger les citoyens contre les agressions en ligne qui s'intensifient régulièrement.

Le projet soumis par la ministre introduit des dispositions novatrices qui transformeraient profondément la manière dont les plateformes numériques sont réglementées. L'une des mesures les plus controversées et remarquées permettrait à un juge d'interdire temporairement l'accès aux réseaux sociaux à une personne reconnue coupable de cyberharcèlement. Cette décision judiciaire s'ajouterait aux peines déjà en vigueur, créant une conséquence directe et tangible pour les condamnés.

Also read Justice Couillet : l'avocat de la famille détaille les circonstances de l'accident et dénonce la fuite

Mesures juridiques et pseudonymat certifié

Les deux avant-projets de loi présentés par la ministre du Numérique contiennent plusieurs piliers stratégiques pour combattre la désinformation et le harcèlement. L'un des mécanismes clés introduits est la mise en place d'un système de pseudonymat certifié. Ce dispositif viserait à rendre la gestion des identités numériques plus transparente tout en protégeant certains usagers, modifiant ainsi la donne pour les plateformes sociales.

En parallèle de la certification des pseudonymes, le gouvernement fédéral examine la création de nouvelles infractions pénales spécifiques au numérique. Ces nouvelles catégories de délits cibleraient les comportements les plus nocifs sur internet, élargissant ainsi le spectre des actes punissables. Cette évolution législative répond à la nécessité d'adapter le code pénal aux réalités techniques et sociales du monde connecté moderne.

Advertisement

Positionnement de Vanessa Matz et des acteurs

La députée et ministre Vanessa Matz justifie cette initiative par la nécessité impérieuse de redonner le contrôle aux victimes de violences en ligne. Pour elle, les outils actuels sont insuffisants face à l'anonymat relatif offert par certaines plateformes. L'objectif affiché est de dissuader les auteurs de contenus haineux par la crainte d'une sanction directe touchant leur vie numérique quotidienne, un aspect devenu central dans la société contemporaine.

Les débats autour de ces propositions soulèvent également des questions complexes concernant l'équilibre entre la sécurité des utilisateurs et la liberté d'expression. Bien que la ministre du Numérique affirme que ces mesures ciblent exclusivement les cas de harcèlement avéré et condamné, les critiques s'interrogent sur les mécanismes de contrôle. La mise en place d'un pseudonymat certifié pourrait également influencer la manière dont les citoyens exercent leurs droits fondamentaux sur les réseaux.

Impacts concrets et prochaines étapes

Si ces avant-projets de loi sont adoptés par le gouvernement fédéral, les impacts seront immédiatement perceptibles pour les condamnés pour cyberharcèlement. La capacité d'un juge à prononcer une interdiction d'accès aux réseaux sociaux représenterait une sanction inédite dans le paysage juridique belge actuel. Cette mesure forcera les plateformes à coopérer davantage avec la justice pour identifier et bloquer les accès des personnes sanctionnées.

La suite du processus législatif dépendra désormais des examens parlementaires et des votes au sein du gouvernement fédéral. Les délais pour l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions restent incertains à ce stade, mais la volonté politique se manifeste clairement. Les citoyens et les acteurs du numérique attendent avec attention la traduction concrète de ces intentions en textes de loi applicables sur l'ensemble du territoire national.