Loi SAVE America : Un obstacle potentiel à l'accès au vote aux États-Unis

Le projet de loi SAVE America Act, actuellement débattu au Sénat américain, vise à renforcer la sécurité électorale en imposant des preuves de citoyenneté et d'identité pour voter. Cependant, cette mesure soulève de vives inquiétudes quant à son potentiel impact sur l'accès au vote, en particulier pour les femmes, les personnes transgenres et les individus à faibles revenus, en raison de la complexité des justificatifs requis et de la rareté des cas de fraude électorale avérée.

Le projet de loi SAVE America Act, actuellement débattu au Sénat américain, suscite de vives inquiétudes quant à son impact potentiel sur le droit de vote . Proposé par l'ancien président Donald Trump, ce texte imposerait aux électeurs de présenter des documents prouvant leur citoyenneté , tels qu'un acte de naissance ou un passeport, lors de leur inscription sur les listes électorales. De plus, une pièce d'identité, comme un permis de conduire, serait requise pour pouvoir voter.

Cependant, un écueil majeur réside dans le fait que les États-Unis, contrairement à d'autres nations comme la Belgique, ne disposent pas de carte d'identité nationale universelle. Dans de nombreux États américains, une variété de documents, y compris une carte d'étudiant, peuvent servir de preuve d'identité. La nouvelle législation risque de rendre les démarches administratives considérablement plus complexes pour un grand nombre de citoyens. Le principal obstacle concerne les individus dont le nom actuel diffère de celui figurant sur leur acte de naissance. Ces personnes seraient dans l'obligation de fournir des justificatifs supplémentaires, comme un acte de mariage ou un jugement de divorce. Selon le Brennan Center, une organisation de défense des droits civiques, plus de 21 millions d'Américains n'ont pas accès à ces documents essentiels, et près de la moitié de la population américaine ne possède pas de passeport. Rick Hasen, professeur de droit électoral à l'Université de Californie à Los Angeles, souligne que les plus affectés par ces nouvelles exigences seraient les femmes, les personnes transgenres, et les individus à faibles revenus, qui ont souvent moins de moyens financiers pour obtenir un passeport et ne voyagent pas fréquemment. Le changement de nom, courant pour de nombreuses femmes après un mariage ou un divorce, pose un défi particulier. Letitia Harmon, directrice de recherche pour une organisation de justice sociale en Floride, témoigne des difficultés rencontrées. Ayant changé de nom après un mariage puis un divorce dans un autre État, elle exprime son incertitude quant à la manière dont son nom est enregistré sur les listes électorales en Floride. Elle craint que des incohérences entre ses différents documents d'identité ne conduisent au refus de son droit de vote, sous prétexte que sa citoyenneté ne peut être confirmée. Pour régulariser sa situation, elle devrait engager une procédure longue et coûteuse pour obtenir son jugement de divorce d'un autre État. Ces cas individuels illustrent le casse-tête que représente le changement de nom dans le cadre de cette réforme électorale. La Maison Blanche défend le SAVE America Act en arguant qu'il est nécessaire pour lutter contre la fraude électorale, bien que la législation actuelle interdise déjà aux non-citoyens de voter. Concernant les femmes qui changent de nom, la porte-parole Karoline Leavitt a affirmé qu'elles « doivent simplement suivre les procédures de leur État pour mettre à jour ces documents ». Cependant, les critiques mettent en avant la rareté des cas de fraude électorale avérée. Une enquête du Washington Post a révélé seulement 31 cas confirmés d'usurpation d'identité électorale entre 2000 et 2014, sur un total de plus d'un milliard de votes exprimés. Cette faible incidence de fraude contraste avec les restrictions potentiellement importantes que la loi pourrait imposer aux électeurs légitimes. Le débat sur le droit de vote s'inscrit dans un contexte de polarisation politique croissante aux États-Unis. Le « gender gap », qui mesure les disparités dans les comportements électoraux entre hommes et femmes, demeure significatif. En 2024, selon le Pew Research Center, 44 % des femmes inscrites avaient une inclination républicaine, contre 52 % des hommes. Rick Hasen observe que, depuis une quinzaine d'années, les États à majorité républicaine tendent à ériger des obstacles à l'inscription sur les listes électorales, tandis que les États démocrates adoptent des mesures pour faciliter l'accès au vote. Actuellement, douze États à dominante républicaine exigent déjà une preuve de citoyenneté pour l'inscription. Par le passé, une loi similaire au Kansas a empêché plus de 30 000 personnes de s'inscrire avant d'être déclarée anticonstitutionnelle en 2018. La Floride se trouve en première ligne dans ce débat. Début avril, le gouverneur de cet État a promulgué une version locale du SAVE America Act, qui prendra effet en janvier 2027, après les élections de mi-mandat. Cette décision a été vivement critiquée par des militants comme Letitia Harmon, qui estime qu'« on va priver de leurs droits électoraux des milliers de personnes simplement parce qu’on a trouvé deux cas » de fraude. En 2025, deux personnes ont effectivement été inculpées en Floride pour avoir menti sur leur nationalité afin de voter, un chiffre jugé marginal au regard du volume total des suffrages exprimés. La potentielle restriction de l'accès au vote pour un grand nombre de citoyens légitimes, au nom d'une fraude électorale rarissime, soulève des questions fondamentales sur l'équilibre entre sécurité électorale et droits démocratiques





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