Londres : Une vague d'attaques antisémites suscite l'inquiétude et le renforcement policier

Le Royaume-Uni est en état d'alerte suite à une série d'incidents visants des lieux de culte juifs à Londres. Les autorités enquêtent sur des tentatives d'incendie criminel, suspectant un lien avec des groupes djihadistes et potentiellement l'Iran, tandis que le Premier ministre dénonce des actes intolérables et augmente la présence policière.

Les forces de l'ordre britanniques ont ouvert une enquête suite à une série d'attaques ciblées contre des sites juifs dans la capitale britannique. Ces incidents, qualifiés de 'tentatives d'incendie criminel antisémite' par le Premier ministre Keir Starmer, ont conduit à un renforcement significatif de la présence policière dans les zones touchées.

La mouvance responsable de ces assauts aurait également revendiqué des attaques similaires perpétrées le mois dernier contre des synagogues à Liège, en Belgique, et à Rotterdam, aux Pays-Bas, soulignant une possible coordination au niveau européen. La nuit dernière, des individus non identifiés ont tenté de déclencher un incendie à la Kenton United Synagogue, située dans le quartier de Harrow, au nord-ouest de Londres. Heureusement, les secours ont pu intervenir rapidement, limitant les dégâts à un dégagement de fumée sans impact majeur sur la structure du bâtiment. Ce nouvel incident porte à trois le nombre d'attaques contre des lieux juifs à Londres en moins d'une semaine. Mercredi soir, un cocktail Molotov a été lancé sur une synagogue du quartier de Finchley. Vendredi dernier, une tentative d'incendie a visé un bâtiment autrefois utilisé par la communauté juive dans le quartier de Hendon. Ces actes ont semé l'effroi au sein de la communauté et alerté les autorités sur la recrudescence de l'intolérance. Selon les informations recueillies par la police britannique, la mouvance djihadiste Ashab al-Yamin, également connue sous le nom de Mouvement des Justes, aurait revendiqué la paternité de ces attaques récentes. L'implication de ce groupe dans des attentats en Belgique et aux Pays-Bas renforce la crainte d'une montée en puissance de réseaux extrémistes dans la région. Les enquêteurs britanniques examinent également la piste d'un lien potentiel avec l'Iran. La commissaire de police Vicki Evans a déclaré lors d'une conférence de presse devant la synagogue attaquée hier soir : 'Nous sommes au courant des informations médiatiques suggérant que ce groupe pourrait avoir des liens avec l'Iran.' Elle a ajouté : 'Nous avons déjà parlé de l'utilisation d'intermédiaires criminels par le régime iranien. Il s'agit de l'utilisation de la violence comme un service. Les personnes qui commettent cette violence se sentent souvent peu ou pas connectées à la cause djihadiste et le font pour de l'argent rapide. Nous enquêtons pour savoir si cette tactique est utilisée ici à Londres.' Cette déclaration met en lumière une stratégie potentiellement cynique d'instrumentalisation de la violence pour des objectifs politiques, détachée des motivations idéologiques traditionnelles. Face à cette série d'agressions, le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a exprimé sa profonde consternation. Il a déclaré sur la plateforme X : 'Je suis choqué par les récentes tentatives d'incendie criminel antisémites dans le nord de Londres. C'est répugnant et cela ne sera pas toléré. Les attaques contre notre communauté juive sont des attaques contre la Grande-Bretagne.' Il a annoncé des mesures immédiates : 'Nous augmentons la présence policière visible et les auteurs seront traqués et traduits en justice. Nous ne nous reposerons pas tant que les coupables n'auront pas été arrêtés.' Le Grand Rabbin du Royaume-Uni, Sir Ephraim Mirvis, s'est également exprimé, alertant sur la gravité de la situation : 'Une campagne persistante de violence et d'intimidation contre la communauté juive au Royaume-Uni prend de l'ampleur.' Il a souligné l'urgence de la situation, malgré l'absence de victimes mortelles jusqu'à présent : 'Dieu merci, aucune vie n'a été perdue, mais nous ne pouvons et ne devons pas attendre que cela change pour comprendre à quel point ce moment est dangereux pour toute notre société.' Ces réactions témoignent d'une prise de conscience accrue de la menace et de la nécessité d'une réponse ferme et coordonnée pour protéger les minorités et garantir la sécurité de tous les citoyens. La solidarité intercommunautaire est plus que jamais nécessaire face à ces actes qui visent à diviser et à semer la peur





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