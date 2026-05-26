Lorena Cascarano : « J’ai beaucoup entendu les descriptions de mes parents comme étant la poupée de chiffon, la femme désarticulée »

La jeune femme a perdu ses deux parents et son oncle dans un drame familial. Elle a témoigné à la barre du procès Falzone avec un montage vidéo qui montre qui étaient ses parents avant leur décès. Elle a décrit les difficultés qu’elle a rencontrées après le drame, notamment les démarches administratives et la gestion des factures.

Elle a 27 ans. Elle en avait 23 ans quand ses deux parents et son oncle qui était aussi son parrain sont décédés. Lorena Cascarano impressionne.

Elle est venue témoigner à la barre du procès Falzone avec un montage vidéo qui montre qui étaient ses parents. Elle déclare spontanément, avec une voix décidée et claire : ‘j’ai beaucoup entendu les descriptions de mes parents et de mon parrain comme étant la poupée de chiffon, la femme désarticulée. Mon parrain, c’est l’homme qui a été encastré dans le pare-brise et qu’on a tiré par les pieds. Je voulais montrer une vidéo pour déconstruire ça.

Pour que les gens qui ont vu les ici les images de mes parents puissent voir avant tout qui ils étaientLa vidéo est en effet aux antipodes des images de blessés et de personnes décédées que la cour a à observer depuis plus de 3 semaines. On y voit une famille qui fait la fête, qui s’amuse, qui rit, qui danse.





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