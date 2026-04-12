Lotte Kopecky analyse sa course décevante et se tourne vers Liège-Bastogne-Liège

Après une course difficile à Mons-en-Pévèle, Lotte Kopecky revient sur ses erreurs et se projette vers Liège-Bastogne-Liège, un nouveau défi l'attendant avec les meilleures grimpeuses et puncheuses.

J'étais trop loin dans le secteur de Mons-en-Pévèle, abonde Lotte Kopecky au micro de Jérôme Helguers. La course s'est jouée là, hors de portée. Le groupe de tête s'est formé sans moi. Blanka Vas, ma coéquipière, était devant, ce qui a temporairement atténué la déception. Nous avons tenté de maintenir une pression constante, afin de limiter l'augmentation de l'écart. C'était crucial. Lorsque Blanka a été lâchée, notre position s'est considérablement dégradée.

L'équipe a pourtant continué à rouler à une allure soutenue, démontrant une belle cohésion. J'ai ensuite tenté une attaque personnelle, mais le retard était trop important. Nous n'avons pas réussi à combler le fossé. C'est frustrant de constater que cette tentative tardive révèle une condition physique satisfaisante. Les jambes répondaient bien. C'est une erreur de ma part. Je n'aurais pas dû me retrouver aux alentours de la quinzième position. Le peloton était vaste, l'attente était palpable. Je me sentais relativement sereine, jusqu'à ce que je voie quatre concurrentes s'échapper. J'ai immédiatement compris que nous ne les reverrions probablement pas. C'est une erreur qui coûte cher, à ce niveau de compétition. La déception est grande. \Après ma victoire à Milan-Sanremo, je reste sur deux quatrièmes places, respectivement au Tour des Flandres et à Paris-Roubaix. C'est encourageant, bien sûr, mais le goût de la victoire manque. La constance est là, la forme aussi, mais les détails font la différence. La tactique, le positionnement, la chance… tout compte. La course de ce jour a confirmé que la concurrence est féroce, et qu'il faut être constamment vigilant. Il faut se montrer patient, attendre le bon moment, et ne pas hésiter à prendre des risques. Il est essentiel de ne pas se laisser enfermer, de toujours rester aux avant-postes, de surveiller attentivement les mouvements des adversaires. La pression est constante, et la moindre erreur peut être fatale. L'expérience est importante, et chaque course est une leçon. Cette défaite m'aidera à grandir, à analyser mes erreurs, et à m'améliorer pour les prochaines échéances. J'ai une grande motivation pour les prochaines courses. \L'attention se porte maintenant sur Liège-Bastogne-Liège. Une course qui promet un affrontement avec les meilleures grimpeuses et puncheuses du circuit. Ce sera un défi majeur. Le parcours exigeant, avec ses côtes raides et ses descentes techniques, nécessite une excellente condition physique et une grande maîtrise du vélo. Il faudra être prêt à souffrir, à repousser ses limites, à tout donner. La stratégie jouera un rôle crucial. Il faudra anticiper les attaques, surveiller les adversaires, et gérer son effort de manière optimale. La météo, souvent capricieuse en cette période de l'année, pourrait également influencer le déroulement de la course. Une chose est sûre : l'objectif est clair, viser la victoire et se battre pour le podium. Je suis prête à relever ce défi, avec le soutien de mon équipe. Nous allons travailler ensemble pour optimiser nos chances de succès. Je suis pleine d'espoir et de détermination pour les courses à venir. L'équipe est solide, et nous avons les moyens de rivaliser avec les meilleures. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes, et nous nous battrons jusqu'au bout





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