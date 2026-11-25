Le bourgmestre de Sainte-Ode exige la neutralisation du loup après 68 attaques d'ovins. Le Service public de Wallonie maintient sa procédure stricte malgré les craintes de proximité.

Le bourgmestre de Sainte-Ode, Pierre Pirard, exprime une inquiétude croissante concernant la présence du loup dans le massif de Saint-Hubert, soulignant l'intensification de la pression exercée par la meute installée dans cette région. Cette préoccupation est fondée sur des données chiffrées précisant qu'68 attaques contre des troupeaux domestiques ont été enregistrées depuis le début de l'année en cours.

La situation locale s'est particulièrement dégradée au cours des deux derniers mois à Sainte-Ode, où plus d'une dizaine d'attaques ont eu lieu selon les déclarations officielles du maire. Ce qui retient le plus l'attention des autorités locales n'est pas uniquement la fréquence des incidents, mais leur proximité inquiétante avec les zones d'habitation, comme en témoigne l'attaque d'une brebis survenue dans la nuit de dimanche à lundi à moins de cinquante mètres d'habitations.

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Préoccupations du bourgmestre sur la sécurité

Pierre Pirard formule des interrogations légitimes sur l'évolution du comportement de ces prédateurs, se demandant si les loups pourraient se tourner vers les habitants une fois les ovins mieux protégés, bien qu'aucun décès humain n'ait été recensé dans cette affaire spécifique. Il oppose ce bilan calme à la réalité statistique nationale, notant que des centaines de décès sont causés annuellement par des chiens domestiques, ce qui suggère une perception disproportionnée du risque loup par le grand public.

Face à ces craintes, Nicolas Yernaux, responsable communication du Service public de Wallonie, apporte des éléments de clarification basés sur la littérature scientifique, indiquant que le consensus général reste que le loup craint l'homme et ne le considère pas comme une proie potentielle. Toutefois, il nuance ce rassurance en rappelant que le risque zéro n'existe pas, citant l'exemple du risque accidentel d'être écrasé par une branche cassant dans la forêt pour illustrer la minime mais réelle existence de dangers.

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Risque statistique et données européennes

Pour contextualiser le danger réel, les expertises mentionnent que neuf morsures de loup sur l'homme ont été recensées en Europe au cours des vingt dernières années, un chiffre statistiquement faible qui sert de base aux arguments des gestionnaires de la faune sauvage. Cette approche prudente vise à éviter la panique tout en reconnaissant que la coexistence nécessite une vigilance constante, sans pour autant justifier une elimination immédiate des animaux dans la majorité des cas.

Contexte biotique et comportement de la meute

La dynamique de la meute du massif de Saint-Hubert a changé récemment avec le décès du mâle dominant cet été, laissant la louve seule pour nourrir et élever ses louveteaux, ce qui peut influencer leurs comportements de chasse. Cette louve est originaire d'Allemagne, une région où les loups ont appris à chasser spécifiquement sur les troupeaux d'ovins, rendant leur présence particulièrement problématique pour les éleveurs locaux qui subissent le brunt de cette adaptation comportementale.

Le Service public de Wallonie, représenté par le porte-parole Nicolas Yernaux, insiste sur la nécessité de réagir face à cette situation, mais en respectant une procédure légale stricte définie dans le plan loup 2026-2030. Ce nouveau plan, qui doit entrer en vigueur d'ici la fin de l'année actuelle, établit des conditions particulièrement rigoureuses pour l'abattage d'un loup, privilégiant d'abord des mesures de protection et de dissuasion non létales.

Procédure stricte et alternatives à l'abattage

Avant toute considération d'abattage, il est impératif que l'ensemble des troupeaux soit protégé à l'aide de clôtures spécifiques ou de chiens de berger, constituant la première étape de la stratégie de gestion. Si des attaques persistent malgré ces protections, des techniques d'effarouchement seront mises en œuvre, commençant par l'utilisation de lampes stroboscopiques pour effrayer l'animal sans lui causer de blessure physique.

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En cas de persistance des troubles, des tirs de balles en caoutchouc pourront ensuite être utilisés comme seconde phase de dissuasion, avant que l'abattage ne soit envisagé comme dernier recours. Cette procédure hiérarchisée vise à garantir que l'animal soit chassé uniquement si toutes les autres mesures ont échoué et que des attaques supplémentaires surviennent, conformément aux normes européennes et nationales.

Exceptions pour sécurité publique et interactions

Il existe toutefois une clause importante dans ce protocole : les conditions strictes s'appliquent uniquement si le loup ne pose pas de problème direct quant à la sécurité publique immédiate. Dans l'hypothèse où un loup montrerait une tendance habituelle à se rapprocher trop des habitations ou se comporterait de manière agressive envers l'homme, des décisions pourraient être prises beaucoup plus rapidement.

Pour l'instant, les autorités confirment n'avoir constaté aucune interaction directe entre l'homme et le loup dans le secteur concerné, ce qui maintient la situation dans le cadre de la gestion préventive standard. Cette absence de confrontation humaine directe permet aux experts de continuer à plaider pour l'éducation et la protection des troupeaux plutôt que pour l'élimination immédiate, malgré la pression croissante exercée par le bourgmestre de Sainte-Ode pour une action plus radicale.