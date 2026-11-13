Luc Frieden représente la Belgique et les Pays-Bas au sommet européen de Dublin

Le Premier ministre luxembourgeois Luc Frieden représente la Belgique et les Pays-Bas au sommet informel de l'UE à Dublin, en raison des crises politiques dans les deux pays.

Le Premier ministre luxembourgeois Luc Frieden représente la Belgique et les Pays-Bas au sommet informel des dirigeants de l'Union européenne à Dublin. Cette situation découle des crises politiques qui touchent Bruxelles et La Haye, et elle place le dirigeant luxembourgeois au centre d'un sommet consacré à la sécurité, au soutien à l' Ukraine et à l'intelligence artificielle.

Le sommet réunit les chefs d'État et de gouvernement de l'Union sur de grands dossiers. Il s'agit toutefois d'une rencontre informelle, ce qui signifie qu'aucune décision formelle ne sera prise à Dublin. Le fait qu'un pays voisin assure la représentation de la Belgique constitue un signal politique notable.

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Pourquoi Luc Frieden représente la Belgique et les Pays-Bas à Dublin

Luc Frieden remplace Bart De Wever, qui reste en Belgique pour cause de négociations budgétaires toujours en cours. Le Premier ministre belge, dont le nom apparaît dans le texte source, doit rencontrer ses vice-Premiers ministres dans l'après-midi et prévoit également une réunion en soirée.

La veille du sommet, le plan fiscal a été approuvé sans le VVD, partenaire de coalition mentionné dans le texte. Cette décision soulève une question directe : que va faire ce parti, et le gouvernement néerlandais peut-il encore poursuivre son action ? Cette incertitude explique en partie l'absence de Dublin côté néerlandais.

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Luc Frieden doit donc s'exprimer au nom des trois pays du Benelux. Le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas forment une union économique historique, et leur représentation commune à Dublin illustre la coordination qui existe entre leurs gouvernements.

Les positions de Luc Frieden et des premiers ministres du Benelux

Luc Frieden affirme que les positions des trois pays du Benelux sont étroitement alignées sur les deux grands sujets du sommet, l'Ukraine et l'intelligence artificielle. Selon ses propos rapportés par VRT NWS, il est honoré de porter cette voix commune et insiste sur le fait que les trois pays se tiennent aux côtés de l'Ukraine.

Le Premier ministre luxembourgeois explique avoir reçu des notes de la part des premiers ministres belge et néerlandais. Il dit connaître leur contenu, mais aussi leurs réflexions, car une réunion du Benelux s'est tenue deux jours plus tôt à Maastricht. Il qualifie cette rencontre d'excellente et juge ses conclusions encore très récentes.

Luc Frieden décrit aussi un outil de communication permanent entre les trois dirigeants : un groupe WhatsApp réunissant les trois premiers ministres, utilisé pour échanger des informations. Il estime que l'Europe devrait fonctionner ainsi, avec des dirigeants en contact constant. Il souhaite enfin bonne chance à Bart De Wever et à Dick Schoof, dont le nom est mentionné dans le texte avec les termes Jetten et De Wever pour les négociations budgétaires difficiles.

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Le débat sur le représentant européen pour l'Ukraine

Le Conseil européen ne parvient pas à désigner un représentant de l'Union pour les négociations de paix en Ukraine. Cette question figure parmi les principaux sujets du sommet de Dublin, car les dirigeants doivent décider qui siégera à la table avec les Ukrainiens, les Russes et les Américains.

Luc Frieden affirme qu'il est essentiel que l'Union européenne soit présente dans ces négociations sur l'Ukraine. Il considère que le président du Conseil européen, António Costa, pourrait jouer un rôle important dans ce dispositif. Il estime également que des représentants de certains grands États pourraient participer aux discussions.

Ce débat met en lumière une tension entre les États membres sur la manière de représenter l'Union dans les négociations. Les dirigeants n'ont pas encore arrêté de décision, puisque le sommet est informel et que les choix de représentation doivent faire l'objet de discussions ultérieures.