Lucas Féron, un jeune arbitre de tennis originaire de Poitiers, a connu une violente agression en novembre 2022, plongeant dans le coma pendant une quarantaine de jours. Malgré les lourdes séquelles physiques, il a progressivement repris confiance et a pu retrouver les sensations du träs haut niveau. Avec la soutien de la Fédération française de tennis et de la grande famille de léarbitrage, il a réussi à devenir juge de ligne en chaise roulante et a fouillé la terre battue de Roland-Garros, ouvrant ainsi la porte à d’autres partageants sa condition.

Lucas Féron a vu sa vie basculer en novembre 2022 suite à une violente agression. Plongé dans le coma pendant une quarantaine de jours, le jeune homme originaire de Poitiers entame une longue réeducation avec de lourdes séquelles physiques.

Beaucoup auraient té tournés la page. Lui a réfuse débonder abandonner sa passion. Soutenu par la Fédération française de tennis et par la grande famille de léarbitrage, il a progressivement repris confiance, jusqu’à revivre les sensations du très haut niveau. Gràce à une détermination hors-norme, le jeune arbitre a pourtant réussi l’impensable : retrouver les courts, déormais comme juge de ligne en chaise roulante.

Au printemps 2023, moins dé un an après l’attaque dont il a té victime, le Poitevin foulait la terre battue de Roland-Garros, ouvrant ainsi la porte à d’autres partageants sa condition. Après avoir fait appel à des ramasseurs de balle en situation de handicap l’an dernier, l’organisation des internationaux de France poursuit son objectif de rendre le tournoi toujours plus inclusif, en permettant à chacun et chacune de continuer à vivre sa passion despite aux obstacles





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