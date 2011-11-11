Lucien Fastré : 45 ans de bénévolat pour 11.11.11 à Hasselt

Lucien Fastré célèbre 45 ans de collecte door-to-door avec sa famille pour 11.11.11 Hasselt, illustrant la transmission intergénérationnelle de la solidarité.

Lucien Fastré a reçu une distinction officielle aujourd'hui à Hasselt pour marquer un quart de siècle et demi d'engagement continu au sein de l'organisation 11.11.11. Cette reconnaissance met en lumière le dévouement exceptionnel d'un homme qui transforme une simple corvée festive en une tradition familiale pérenne. La direction de l'association a rendu visite à ce bénévole historique pour souligner son impact durable sur la communauté locale.

Origines du bénévolat et mécanisme de collecte

L'aventure de Lucien Fastré avec 11.11.11 a débuté de manière fortuite en 1981, lorsque le chapelain local lui a confié une liste d'adresses à visiter tard dans la soirée. Ce premier pas inattendu a marqué le début d'une carrière bénévole ininterrompue qui s'étend désormais sur quarante-cinq années. Le mécanisme de collecte repose sur une approche porte-à-porte traditionnelle où chaque foyer est sollicité individuellement pour soutenir les causes défendues par l'organisme.

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Malgré la simplicité apparente de la tâche, cette méthode exige une résilience face aux refus parfois brusques ou aux remarques désobligeantes. Lucien Fastré insiste auprès de ses collègues bénévoles sur leur droit de se retirer si les interactions deviennent hostiles, privilégiant le bien-être moral des participants plutôt que la pression financière. Cette philosophie de respect mutuel permet de maintenir une équipe soudée malgré les défis quotidiens de la collecte.

Transmission intergénérationnelle et positions familiales

La force motrice derrière cette longévité réside dans l'implication totale de la descendance de Lucien Fastré, qui a intégré ses enfants puis ses petits-enfants dans la dynamique de collecte. Warre Meert, âgé de vingt-deux ans, participe activement à ces sorties, considérant cette pratique comme un héritage familial précieux et une source de fierté envers son grand-père. Pour lui, cette présence assure la continuité d'une valeur essentielle transmise depuis plusieurs décennies.

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Casper Geus, seize ans, partage cet enthousiasme, voyant le 11 novembre non pas comme un jour chômé mais comme une occasion de renforcer les liens familiaux tout en contribuant à une cause noble. Les deux jeunes hommes apprécient également les interactions sociales lors de ces visites, trouvant un plaisir certain à discuter avec les habitants malgré les conditions météorologiques automnales souvent peu clémentes. Cette acceptation collective transforme une obligation potentiellement lourde en un moment de convivialité.

Impact réel et perspectives futures de l'organisation

Els Hertogen, directrice de 11.11.11, souligne que l'exemple de Lucien Fastré inspire profondément toute la structure organisationnelle, prouvant que le flambeau de la solidarité peut être transmis sans perte d'intensité. L'approche flexible de l'association permet à chacun de contribuer selon ses capacités, que ce soit par des visites domiciliaires, la vente de plats ou l'organisation d'événements sportifs. Cette adaptabilité est cruciale pour maintenir un engagement massif sur le long terme.

Face aux crises contemporaines incluant les violations des droits humains, l'inégalité croissante et l'urgence climatique, 11.11.11 maintient ses objectifs malgré les coupes budgétaires dans la coopération au développement. L'accent est actuellement mis sur la lutte contre les violences sexuelles dans l'est du Congo, où trente années de conflit ont dévasté les populations civiles. Lucien Fastré et sa famille continueront leurs collectes de fournitures scolaires et de chocolats pour financer ces interventions critiques.

Lucien Fastré espère poursuivre cette mission aussi longtemps que sa santé le permettra, rejetant avec humour l'idée que ceux qui ne participent pas méritent une exclusion festive. Son attitude pragmatique et joyeuse sert de modèle à tous les acteurs de la société civile, démontrant qu'un engagement personnel constant peut avoir un effet multiplicateur significatif. Cette histoire illustre comment le bénévolat structuré peut créer des ponts durables entre les générations et les communautés.