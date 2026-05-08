Lucky Luke de retour dans une aventure engagée : « La longue marche de Lucky Luke »

Matthieu Bonhomme plonge Lucky Luke dans un univers enneigé et engagé, avec un nouveau méchant, Ronald Cramp, incarnation du grand capital. Le cow-boy doit protéger un enfant amérindien et affronter les Dalton dans cette aventure qui célèbre les 80 ans du héros.

Le célèbre cow-boy Lucky Luke fait son grand retour dans une nouvelle aventure intitulée « La longue marche de Lucky Luke ». Cette fois-ci, le héros emblématique évolue dans un décor bien éloigné des plaines arides habituelles.

Matthieu Bonhomme, l’auteur, plonge son personnage dans un univers enneigé, au cœur des vastes paysages américains et des territoires amérindiens. Au centre de cette intrigue, un personnage se distingue particulièrement : Ronald Cramp. Ce nom, soigneusement choisi par l’auteur, est un jeu de mots qui cache une signification profonde.

« Je l’ai appelé Ronald Cramp parce que les crampes, ça fait mal », explique Matthieu Bonhomme. Mais derrière cette appellation humoristique, l’auteur souhaite surtout faire de ce personnage une incarnation du grand capital. Ronald Cramp, un puissant homme d’affaires qui rappelle étrangement Donald Trump, incarne une Amérique brutale, prête à exploiter les terres et les peuples pour servir ses intérêts.

« Il opère un système de prédation sur l’environnement, sur les forêts aussi, sur la guerre qu’il entreprend envers les peuples amérindiens », poursuit Matthieu Bonhomme. Pour l’auteur, Ronald Cramp symbolise plus largement « tout ce que l’Amérique a fait en envahissant ses terres » et ce qui, selon lui, « continue encore de perdurer » pour ces territoires et ces peuples. Un Lucky Luke plus engagé.

Dans cet album, Lucky Luke part à la recherche d’un enfant enlevé à sa naissance et élevé par une tribu amérindienne. Mais il découvre rapidement que le garçon est surtout l’héritier d’une immense compagnie convoitée par son oncle, prêt à tout pour récupérer cet héritage. Le cow-boy décide alors de protéger l’enfant et de fuir jusqu’au Canada pour lui sauver la vie.

Au-delà de l’aventure, Matthieu Bonhomme assume avoir voulu insuffler un véritable message dans son récit, notamment autour des questions environnementales.

« Pour moi, Lucky Luke, c’est un justicier. À partir du moment où c’est un justicier, il doit se mettre du bon côté. Et il y a une vraie justice environnementale à prendre en compte », confie l’auteur. Le retour des Dalton.

Cet album marque également le retour des Dalton dans l’univers de Matthieu Bonhomme. Une première pour l’auteur, qui n’avait jamais trouvé leur place dans ses précédentes histoires.

« Il m’a semblé tout légitime de donner le rôle des malfrats aux frères Dalton », explique-t-il. L’auteur s’est particulièrement amusé à accentuer les traits des célèbres bandits : « Averell est un grand débile complètement lunaire », tandis que Joe Dalton affiche une « fibre psychopathe et dangereuse » encore plus marquée. Cette année, Lucky Luke fête ses 80 ans. Un anniversaire symbolique pour un personnage qui, selon Matthieu Bonhomme, n’a rien perdu de sa popularité.

« C’est notre John Wayne et notre Clint Eastwood de la BD », estime-t-il. L’auteur voit en lui une figure aussi emblématique qu’Astérix, Gaston ou Spirou. Un héros à la portée universelle, capable de parler à tous les publics.

« On peut mettre cette BD dans les mains d’un enfant de 7 ans jusqu’à une personne de 77 ans », souligne-t-il





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