Ludo Hoogmartens : « À 62 ans, je suis toujours un enfant handicapé par la perte de mes parents »

Ludo Hoogmartens, acteur belge, partage son expérience douloureuse de la perte de ses parents à l’âge de 14 ans. Il raconte comment ce traumatisme a marqué sa vie, de son adolescence rebelle à son rôle de père aujourd’hui. La psychotraumatologue Doris D’Hooghe explique les mécanismes du deuil traumatique et l’importance d’un accompagnement à long terme.

Ludo Hoogmartens, acteur de 62 ans, avait 14 ans lorsqu'il a perdu ses deux parents dans un accident de la route. Cette perte soudaine a marqué son existence de manière indélébile.

« J’ai eu l’impression d’être projeté dans un univers parallèle. » Aujourd’hui, il est père d’un fils et a des enfants en plus, et bien que la douleur soit devenue plus supportable, elle n’en est pas moins intense. Selon la psychotraumatologue Doris D’Hooghe, la perte des parents est l’une des plus grandes angoisses pour les enfants : « C’est l’équivalent de la peur de la mort, et cela à tout âge.

» Ludo se souvient encore en détail de ce jour fatidique : « C’était le 13 mai, exactement une semaine après mon anniversaire. Mes parents partaient à Genk pour acheter quelque chose pour la fête des mères. » Lui-même n’est pas parti avec eux.

« D’habitude, je les accompagnais, mais j’avais prévu de jouer au tennis. » Une heure et demie plus tard, le téléphone a sonné.

« J’ai dit : ‘C’est impossible, ils viennent de partir’, et je me suis remis à table. J’avais fait une omelette et j’ai continué à manger. » Puis son frère aîné est entré.

« J’ai tout de suite vu que quelque chose n’allait pas. » Quelques instants plus tard, la nouvelle est tombée : « Assieds-toi, il s’est passé quelque chose. Maman et papa ont eu un accident. Papa est mort.

Mais maman va s’en sortir. » Son frère a commencé à appeler la famille.

« À chaque fois, on entendait la même chose : maman et papa ont eu un accident. Papa est mort, mais maman va s’en sortir. » Peu après, toute la famille était réunie.

« Tout le monde regardait mon frère quand il est revenu. Il a juste fait non de la tête. Alors, nous avons su que maman était aussi morte. » Ce qui a suivi, Ludo le décrit comme un brouillard.

« La première semaine a été un brouillard. Vous entrez dans un univers parallèle. Tout ce qui existait a disparu, et soudain, vous devez vivre dans une nouvelle réalité. » Il est allé à l’hôpital pour dire au revoir, mais n’a pas pu.

« Juste avant d’entrer, je m’effondrais. Je ne les ai jamais revus. » Aujourd’hui, il est même soulagé de ne pas les avoir vus.

« Ma plus jeune sœur l’a fait et en a beaucoup souffert. » La dernière image qu’il a de ses parents est banale.

« Ils sont partis sans se disputer, simplement pour acheter quelque chose pour la fête des mères. C’est ce qui reste. » Rapidement, le sentiment de culpabilité est apparu.

« Et si j’étais parti avec eux ? Aurais-je pu faire quelque chose ? Aurais-je pu les avertir ? » Selon Doris D’Hooghe, psychotraumatologue et thérapeute intégrative pour enfants, c’est un mécanisme typique en cas de perte traumatique.

« Les enfants essaient de reprendre le contrôle sur quelque chose qui est totalement inattendu. Ils se disent : si j’avais fait autre chose, cela ne serait pas arrivé. » Doris D’Hooghe explique que la perte des parents est particulièrement bouleversante.

« C’est l’une des plus grandes angoisses qu’un enfant puisse vivre. Vous êtes soudainement arraché à votre sécurité de base. » Hoogmartens a grandi dans une famille de sept enfants et était le cadet. Après la mort de ses parents, son frère aîné a tenté de prendre soin de lui.

« Mais on sent qu’une personne prend un rôle pour lequel elle n’est pas prête. Il n’avait que 10 ans de plus que nous et devait soudainement devenir une figure paternelle. » Après un an et demi, cela a échoué. Ensuite, une sœur a pris le relais, mais cela n’a pas duré.

Finalement, la famille a dû trouver des solutions par elle-même.

« On nous a même dit : si cela ne fonctionne pas, vous allez dans un orphelinat. Cette image ne m’a jamais quitté. » À l’adolescence, les choses ont empiré. Ludo est parti en pensionnat et s’est révolté.

« Mon lycée a été un enfer. Je ne faisais rien, je m’opposais à tout. » Il avoue aussi avoir utilisé sa situation à son avantage lorsqu’il était en difficulté.

« Je pouvais dire : mes parents sont morts. Personne ne pouvait rien y faire. » « Pourquoi ai-je fait cela ? Parce que je le pouvais et parce que je ne savais pas comment faire autrement.

Il n’y avait personne pour me guider. J’étais perdu. » Selon D’Hooghe, ce sont des réactions reconnaissables.

« Un traumatisme peut se manifester par un comportement rebelle, de la peur ou au contraire un retrait. Ce sont des signes qu’un enfant lutte. » Elle insiste sur l’importance de l’accompagnement.

« Dans le cas de Ludo, on voit clairement qu’il s’agit d’une perte traumatique. Ce n’est pas comme une perte qui arrive progressivement. Il y a non seulement le deuil, mais aussi le traumatisme. Cela nécessite un soutien à long terme.

» Même à l’âge adulte, la perte continue de faire son effet.

« J’ai 62 ans et je suis toujours un enfant handicapé », dit Ludo. « Il me manque des outils. Je n’ai jamais pu dire au revoir. » Il a suivi une thérapie pendant des années.

Cela a également influencé son propre rôle de père.

« J’aime mon enfant plus que tout, mais je lui ai aussi fait du tort. Je n’ai pas eu de modèles. » À la naissance de son fils, il a ressenti acutement cette absence.

« Vous savez : il ne connaîtra jamais ses grands-parents. » Selon D’Hooghe, c’est reconnaissable.

« Sans cette base, les gens peuvent rencontrer des obstacles plus tard, par exemple dans les relations ou l’éducation. Parfois, ces conséquences ne apparaissent que des décennies plus tard. » La perte a également laissé des traces dans la famille.

« Les parents sont la raison pour laquelle les gens se réunissent : anniversaires, fêtes. Tout cela disparaît. » La famille ne s’est pas séparée à cause de disputes, mais s’est éloignée





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