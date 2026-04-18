Ludovic Daxhelet: Un Défi Ultime en Cuistax pour le Télévie

Le présentateur Ludovic Daxhelet a relevé un défi audacieux pour le Télévie: parcourir des dizaines de kilomètres en cuistax, traversant des côtes difficiles pour mobiliser les dons en faveur de la recherche contre le cancer, et ce, à la veille de la grande soirée de clôture.

À l'occasion de la 38e édition du Télévie , le présentateur bien connu Ludovic Daxhelet s'est lancé dans un défi atypique et audacieux : parcourir plusieurs dizaines de kilomètres en cuistax pour mobiliser le public et collecter des fonds destinés à la recherche contre le cancer . Ce défi, qui s'inscrit dans la mission caritative du Télévie , vise à sensibiliser tout en offrant une touche sportive et originale. Aujourd'hui, à quelques heures de la grande soirée de clôture événementielle prévue au Liège Expo, toute une équipe s'est réunie pour soutenir cette initiative hors du commun.

En direct depuis son parcours, Ludovic Daxhelet a partagé avec émotion les difficultés rencontrées dans ces derniers kilomètres. « C’est vrai que là on est à G8 et je me demande si entre tourner et arriver ici en fin de périple, il est plus difficile que de partir d’ici et arriver à tourner. Parce que depuis trois jours on ne fait que monter, dénivelé de 400 mètres, 600 mètres et aujourd’hui dénivelé de 331 mètres avec plus de 40 kilomètres de course », a-t-il expliqué avec franchise. Malgré l’épuisement visible, sa détermination et la solidarité de son équipe restent palpables, les éclats de rire et la motivation commune étant au rendez-vous pour surmonter cet effort physique.

Tout au long de son trajet, Ludovic n’a cessé d’encourager le public à s’impliquer. « Donc, là on part de Tinlot ce matin et on arrive à Liège ce soir. Donc venez sur la route, suivez le point GPS qui se promène un peu partout sur le site du Télévie.be et surtout venez donner », a-t-il lancé dans un appel vibrant à la générosité. Le défi ne réside pas uniquement dans le parcours sportif. L’objectif prioritaire est d’amasser un maximum de fonds pour alimenter la recherche scientifique et soutenir les équipes qui luttent sans relâche contre le cancer.

Pour cette dernière étape, Ludovic est accompagné par Sophie Pendeville, qui ne s’attendait pas à un parcours comme ça. « Ce qui est génial c’est qu’il me dit au début de journée, ‘tu vas voir aujourd’hui, c’est super plat, on va être tranquilles’, la seconde d’après on va monter une côte énorme. » D'après les premières estimations, les efforts de Ludovic et la mobilisation du public portent déjà leurs fruits. Les dons s’accumulent avec enthousiasme. Ce matin, les contributions directes enregistrées atteignaient déjà 1 000 euros et, selon le site de parrainage, les promesses de don dépassaient la barre impressionnante des 63 000 euros.

Ces chiffres témoignent de la générosité des citoyens et de leur soutien massif à la démarche du Télévie, qui repose chaque année sur l’entraide et l’élan collectif. Alors que la grande soirée de clôture approche à grands pas, Ludovic Daxhelet et son équipe continuent de pédaler avec entrain pour relier Liège Expo et finaliser avec éclat ce défi symbolique. À bout de souffle mais résolument motivé, Ludovic a remercié tous ceux qui contribuent au succès de cette opération caritative. « Allez-y en tout cas nous, on va pédaler jusqu’au bout, on va tout donner. On compte sur vous les amis, merci pour votre générosité », a-t-il conclu avec enthousiasme, lançant ainsi un dernier appel au public pour soutenir cette initiative essentielle.

L'intégralité de ces dons sera reversée à la recherche sur le cancer, apportant un soutien crucial aux avancées médicales et à la lutte contre cette maladie dévastatrice. L'effort de Ludovic Daxhelet, bien plus qu'une simple prouesse sportive, représente un symbole fort de persévérance et de solidarité face à un enjeu de santé publique majeur. La communauté s'est mobilisée en masse, démontrant une fois de plus son engagement sans faille envers la cause du Télévie. Chaque coup de pédale, chaque don, chaque message de soutien contribue à bâtir un avenir où le cancer ne sera plus une fatalité.





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