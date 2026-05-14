Luis Enrique : le titre de champion de France est "le plus savoureux mais aussi le plus difficile"

Luis Enrique, entraîneur du PSG, a estimé que le titre de champion de France était "le plus savoureux mais aussi le plus difficile" de ses succès en Ligue 1, après sa victoire face à Lens (2-0) mercredi soir. Il a reconnu que Lens a fait un très bon boulot et que les Sang et Or auraient mérité un meilleur résultat dans cette partie où ils se sont créé la majorité des occasions.

Officiellement champion de France pour la troisième fois avec le PSG , après sa victoire face à Lens (2-0) mercredi soir, Luis Enrique a estimé que ce titre était « le plus savoureux mais aussi le plus difficile » de ses succès en Ligue 1 .

"Ça a été le plus difficile des trois, sans aucun doute, mais c’est parce que Lens a fait un très bon boulot", a déclaré l’entraîneur parisien en conférence de presse, reconnaissant que les Sang et Or auraient mérité "un meilleur résultat" mercredi soir, dans une partie où ils se sont créé la majorité des occasions. "Je me rappelle pendant la saison des moments où ils ont gagné des grands matches et beaucoup de matches consécutifs, et ça a été compliqué" a reconnu Enrique.

D’autant plus dans une saison où le Paris SG a dû composer avec de nombreuses blessures après avoir eu "peu de vacances" l’été dernier en raison de la Coupe du monde des clubs, a-t-il rappelé. Une finale de LDC en vue Le titre officiellement en poche, les Parisiens doivent encore disputer une rencontre de championnat, dimanche soir face au Paris FC, avant de se tourner définitivement vers leur finale de Ligue des champions face à Arsenal, le 30 mai.

Et pour fêter le titre en Ligue 1, la fête attendra : "être en conférence de presse, c’est ma manière de faire la fête", a ironisé l’entraîneur espagnol





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