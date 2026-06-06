Lukaku : 'Je suis content d'être là compte tenu de tout ce qu'il s'est passé'

Lukaku a réagi à la victoire de la Belgique en Coupe du monde, après un parcours compliqué cette saison.

Je suis content qu'on ait pu offrir un spectacle, du haut niveau, de la qualité et beaucoup de buts. C'est bien de terminer notre préparation sur une bonne note.

Maintenant, le travail sérieux commence. L'auteur d'un assist, plutôt fortuit, sur le 4e but belge, Lukaku s'est ensuite attardé sur son état de forme qui concentre évidemment une bonne partie de l'attention des supporters belges.

'Je viens de très loin. Cela ne sert à rien de forcer. Ça a été une année très compliquée pour moi. Chaque minute que je reçois du coach, j'en suis très content et j'espère à chaque fois apporter un petit plus à l'équipe.

Le plan, c'est de grappiller du temps de jeu au fur et à mesure. En ce moment, il n'y a vraiment pas de pression. Je vois ça comme une minipréparation.

' L'avant-centre des Diables Rouges - qui disputera sa 4e Coupe du monde - ne tire pas de plans sur la comète et souhaite savourer ce moment. Être ici, c'est déjà une victoire. C'est un peu inattendu. Quand j'ai eu cette rechute en mars, j'ai commencé à stresser.

Grâce au staff de l'équipe nationale, Romelu Lukaku est également conscient de son rôle au sein du groupe.

'Je dois être là pour les joueurs en dehors du terrain et essayer d'augmenter le niveau sur le terrain quand je monte. Quand le moment sera venu, on me verra davantage. Pour le moment, je suis déjà content d'être là compte tenu de tout ce qu'il s'est passé





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