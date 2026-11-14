Lukas Dhont : Coward doublement nommé aux European Film Awards

Le réalisateur Lukas Dhont reçoit deux nominations aux European Film Awards pour son film Coward, mettant en lumière l'excellence technique de son équipe.

Le réalisateur belge Lukas Dhont obtient une reconnaissance internationale majeure avec son dernier long-métrage. Son film Coward a été sélectionné à deux reprises pour les European Film Awards par la European Film Academy.

Détails des nominations techniques

L'équipe technique du film figure sur la liste des candidats pour les distinctions prestigieuses. Le directeur de la photographie Frank Van den Eeden est nommé pour le prix de la Meilleure Cinématographie.

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Deux autres professionnels de l'ombre sont également distingués dans la catégorie Meilleur Maquillage et Coiffure. Evalotte Oosterop et Pierre Olivier Persin concourent pour cette récompense spécialisée.

Un parcours déjà couronné

Cette nouvelle honorabilité confirme la trajectoire ascendante de Lukas Dhont sur la scène mondiale. Il s'agit de la troisième réalisation longue de l'artiste après ses précédents travaux salués.

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Le cinéaste a déjà décroché de nombreux prix pour ses films Girl et Close par le passé. Ces nominations récentes ajoutent une nouvelle couche de légitimité à son œuvre cinématographique.

Intrigue historique et sociale

L'œuvre de Dhont plonge le spectateur dans l'atmosphère lourde de la Première Guerre mondiale. L'intrigue se déroule spécifiquement en 1917 au front, une période de conflit intense et d'incertitude générale.

Le soldat Pierre arrive sur le front comme une recrue novice souhaitant prouver sa valeur. Il rencontre Francis qui tente d'élever le moral des troupes par des spectacles improvisés.

Calendrier et diffusion

Les cérémonies de remise des European Film Awards se tiendront le 16 janvier 2027 à Athene. Ce délai laisse aux équipes du film le temps de préparer cette importante soirée.

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Coward a été projeté en salles belges à partir du 21 octobre. La sortie en salles françaises est prévue pour la semaine suivante pour élargir son audience.