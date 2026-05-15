Luke Humphries, le N.2 mondial et champion du monde 2024, a été surpris en 1/4 de finale des Mondiaux de Darts par Gian van Veen, PDC 10, 5-1. Rudi Garcia a dévoilé sa sélection pour la Coupe du monde 2026, avec plusieurs surprises et des choix forts en attaque. Paolo Falzone a fait des aveux involontaires, l’avocat Jean-Philippe Mayence a affirmé que toute sa défense tombe à l’eau. Fusillade à Ans : le parquet a indiqué que neuf hommes de nationalité palestinienne ont été arrêtés le jour des faits, quatre suspects sont toujours détenus.

Luke Humphries n’ira pas plus loin. L’Anglais s’est incliné largement en 1/4 de finale des Mondiaux de Darts face à van Veen impitoyable. Dans le dernier quart de finale de la soirée de jeudi, aux Mondiaux de Darts, le N.2 mondial Luke Humphries , champion du monde 2024, a été surpris par le Néerlandais Gian van Veen (PDC 10), 5-1.

Les deux adversaires ont lancé des moyennes au-delà des 100 points, mais Van Veen s’est montré supérieur sur les doubles (16/29 contre 11/32) afin d’atteindre le dernier carré des Mondiaux pour la première fois.

« Ça montre quelque chose de très clair » : que faut-il retenir de la sélection de Rudi Garcia pour la Coupe du monde 2026 ? Quelques surprises et une base solide : voici la liste des Diables Rouges pour la Coupe du monde 2026 Bien entendu, j’ai voulu l’éviter » : Paolo Falzone fait des aveux involontaires, l’avocat Jean-Philippe Mayence affirme que « toute sa défense tombe à l’eau » Fusillade à Ans : le parquet indique que neuf hommes de nationalité palestinienne ont été arrêtés le jour des faits, quatre suspects sont toujours détenus.

« Elle m’a expliqué comment faire » : le roi belge des macarons révèle avoir eu de précieux conseils d’une figure emblématique de la pâtisserie. « Les banques trient leurs clients comme des déchets » : François invité à partir de sa banque car il n’a pas « 50.000 euros » sur son compte. Un sauvetage digne d’un film après un amerrissage d’urgence au large de la Floride : « Je pensais qu’on allait mourir ».

« La femme à la cuisine », « L’homme se croit supérieur » : Christophe Deborsu de retour avec un nouveau « Je vous dérange » sur la rupture entre les sexes. « Ça m’interpelle et c’est récurrent » : Laurence se demande ce que risquent les parents qui emmènent leurs enfants en vacances en dehors des congés scolaires.

Ce n’est pas au citoyen de payer » : que va faire la Ville de Bruxelles après les incidents lors de la finale de la Coupe de Belgique





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