Luna Muammar plaide pour l'évacuation des Palestins visés par la Belgique

Étudiante à la KU Leuven, Luna Muammar alerte sur la détresse de sa famille à Gaza. Elle exige des actions concrètes de la Belgique pour les titulaires de visa.

Luna Muammar, étudiante de 19 ans à la KU Leuven en politique européenne, lance un appel urgent à l'attention du gouvernement belge concernant sa famille restée à Gaza. Les parents, frères et autres proches de la jeune femme se trouvent dans des conditions désastreuses à Khan Younis, touchés de plein fouet par des intempéries récentes qui aggravent leur situation humanitaire déjà critique.

Détresse humanitaire exacerbée à Khan Younis

Luna Muammar décrit une nuit particulièrement difficile au sud de la bande de Gaza où sa famille vit encore sous tente. Les fortes pluies ont provoqué l'inondation quasi générale des abris de fortune, détruisant les affaires personnelles et laissant les occupants sans protection contre le froid. Cette catastrophe climatique survient après des mois de conflit armé intense, poussant la famille au bord du désespoir total. La jeune étudiante souligne que la perte des vêtements et de l'équipement de survie rend la survie quotidienne presque insoutenable pour les civils déjà traumatisés par la guerre.

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Obstacles bureaucratiques et visés belges

Malgré la possession de visas belges valides depuis près d'une année, les parents et frères de Luna Muammar n'ont toujours pas pu quitter la zone de conflit. Cette situation crée un sentiment d'impuissance profonde chez l'étudiante, qui étudie désormais en Belgique et ne peut offrir d'aide matérielle directe. Elle exprime sa gratitude envers le pays d'accueil mais regrette l'absence de mécanismes d'urgence pour rapatrier les citoyens ou résidents éligibles. La rupture des communications liées aux intempéries complique davantage le suivi de l'état de santé et de la sécurité de ses proches restés dans la région.

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Positions officielles et demandes de négociations

La situation dépasse le cas individuel de Luna Muammar et concerne plusieurs milliers de personnes selon les estimations. Ismail Al-Najar, porte-parole d'une organisation représentant les Palestins en Belgique, évalue entre 1.500 et 1.800 le nombre de personnes en possession d'un visa belge encore piégées à Gaza. Ces familles demandent instamment un dialogue avec le ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévot, pour obtenir des mesures claires. L'ngo 11.11.11 rejoint ce mouvement de pression en exhortant le pouvoir exécutif à accélérer les procédures administratives bloquantes qui entravent les sauvetages.

Hésitations gouvernementales et incertitudes

Le ministre Maxime Prévot qualifie de compréhensible la détresse des familles souhaitant le rapatriement de leurs proches, tout en admettant les difficultés politiques internes. Aucun accord de gouvernement n'a encore été trouvé pour autoriser l'évacuation de 320 Palestins éligibles au regroupement familial. Des discussions sont actuellement engagées pour envisager la réception d'une délégation de familles affectées, bien que les délais restent incertains. Cette attente prolongée alimente la peur chez les concernés, qui craignent de perdre des vies avant que des solutions concrètes ne soient mises en œuvre par les autorités belges.