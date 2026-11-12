Lutte contre la pauvreté : La Finlande modèle pour la Belgique selon Christine Mahy

Christine Mahy recommande à la Belgique d'imiter la Finlande pour réduire de 70% le sans-abrisme via une fiscalité juste et des investissements durables.

Christine Mahy, secrétaire générale du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté, exhorte la Belgique à modifier radicalement sa stratégie sociale en s'inspirant des politiques menées en Finlande. Cette recommandation intervient alors que le débat national sur la précarité et le sans-abrisme reste vif, avec une demande pressante de mesures structurelles plutôt que conjoncturelles pour traiter les causes profondes de l'exclusion.

Stratégie finlandaise contre le sans-abrisme en Belgique

L'experte cite explicitement un objectif ambitieux déjà atteint par ses voisins scandinaves : réduire le nombre de sans-abris de soixante-dix pour cent. Cet objectif chiffré précise la nature de la réussite finlandaise que le Réseau wallon de lutte contre la pauvreté souhaite voir reproduire sur le sol belge pour endiguer la crise du logement et de la précarité.

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La méthode finlandaise repose sur un principe fondamental que Christine Mahy défend avec véhémence : l'accès au logement est un droit inconditionnel et non une récompense. Contrairement aux approches qui exigent une préparation ou une conformité préalable des bénéficiaires, le modèle scandinave privilégie le logement d'abord pour briser le cycle de la marginalité et permettre une réinsertion sociale effective.

Recommandations de fiscalité et d'investissements sociaux

Sur l'antenne de bel RTL, lors de l'émission animée par Martin Buxant, Christine Mahy a détaillé les leviers économiques nécessaires pour opérer ce changement de paradigme dans le pays. Elle plaide en premier lieu pour une réforme de la fiscalité destinée à la rendre plus juste et plus équitable, afin de redéployer les ressources publiques vers les populations les plus vulnérables.

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Outre la réforme fiscale, l'investigation de l'experte insiste sur la nécessité d'investissements durables dans le secteur du logement et de l'accompagnement social. Ces investissements doivent être pérennes et structurels, évitant ainsi l'écueil des aides ponctuelles qui ne résolvent pas les problèmes de fond et laissent les plus démunis sans protection face aux chocs économiques.

Cette approche contrastée avec les pratiques actuelles vise à transformer la manière dont la société belge perçoit et traite la pauvreté. En privilégiant des solutions durables, l'objectif est de passer d'une logique d'assistance temporaire à une logique d'intégration sociale à long terme, soutenue par des budgets garantis et non soumis aux fluctuations politiques annuelles.

Impact concret et avenir de la lutte contre la précarité

Les implications de cette recommandation sont vastes pour l'ensemble du tissu social belge, touchant directement les citoyens confrontés à la précarité quotidienne. L'adoption de telles mesures exigerait une coordination forte entre les différentes entités fédérées et les acteurs de l'aide sociale pour harmoniser les pratiques.

Le Réseau wallon de lutte contre la pauvreté, à travers sa secrétaire générale, continue de militer pour que ces idées ne restent pas de simples propositions théoriques. La pression médiatique et politique exercée via des plateformes comme bel RTL vise à maintenir ce sujet au cœur des préoccupations des décideurs publics et des citoyens.