Lynx making a comeback in Wallonie

The return of the lynx in the Wallonia region is now realistic, according to Bruno Delhaxhe, a biologist and volunteer of the Loup de Natagora working group. Reports of mesmerising images of lynx in several parts of Western Wallonia over past 15 years have established their presence. Recent evidence of their stay has been confirmed by capture footage, showing their presence in the Semois valley between 2020 and 2022.

Le retour durable du lynx dans la Wallonie est désormais réaliste, croit Bruno Delhaxhe, biologiste et bénévole au groupe de travail Loup de Natagora. Alors que l'espèce a été observée furtivement dans cette partie de la Belgique depuis plusieurs années, des clichés récents ont permis de confirmer son retour dans la vallée de la Semois en 2020-2022.

Les dernières incursions ont été brèves, mais les scientifiques s'attendaient à un retour pérenne dans les prochaines années. Actuellement, une dizaine d'individus vivent dans l'Eifel allemand, à quelques kilomètres de la frontière. Les biologistes suivent attentivement l'évolution de la population lymique dans d'autres pays, tels que la France et l'Allemagne. Contrairement au retour rapide du loup, celui du lynx s'avère plus lent, avec un déplacement plus progressif et discret.

Les lynx vivent seuls et doivent trouver un congénère pour se reproduire. Il faudra temps et améliorer la connectivité forestière à l'intérieur de la Belgique et avec d'autres pays. Les écologues indiquent que le lynx est un animal qui a besoin d'un écosystème forestier de qualité et de calme, ainsi que de soutien de la population. La réussite de son retour en Wallonie dépendra finalement du choix des humains.

Mentions utiles du lynx: * Lyx.n.f. : un animal félidé de grande taille, originaire de Sibérie





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Syndicat lance mouvement "buté et obstiné" avant deux semaines de grève en Wallonie, BruxellesUn syndicat appelle à un mouvement d'ampleur plus visible depuis 1996, impactant les élèves comme prévu. Les enseignants entament des grèves dans plusieurs écoles, pour protester contre un projet de décret programme.

Read more »

« On est là pour dissuader les collègues de rentrer » : dans cette école liégeoise, les enseignants sont déterminés à l’entame de… deux semaines de grèveUn mouvement de grève lancé par les syndicats dès ce lundi pourrait fortement perturber les cours dans de nombreuses écoles en Wallonie et à Bruxelles, et ce jusqu’au 27 mai.

Read more »