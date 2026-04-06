Ma mère, ton père : la nouvelle saison promet son lot d'émotions et de rebondissements

La nouvelle saison de Ma mère, ton père, débute avec neuf parents célibataires à la recherche de l'amour, sous l'œil attentif de leurs enfants. Entre speed dancing, rapprochements et déceptions, les émotions sont déjà à leur comble dans cette aventure ensoleillée.

Une villa de rêve, baignée de soleil dans le sud de la France, offre le décor idéal pour une nouvelle quête : celle de l'amour. La nouvelle saison de Ma mère, ton père , orchestrée par Sandrine Dans, rassemble neuf parents célibataires , prêts à ouvrir leur cœur à nouveau. Ces participants ont tous été inscrits par leurs enfants, qui, depuis la control room, observent chaque instant et ont le pouvoir d'influencer le cours de l'aventure.

Cette saison, les enfants détiennent encore plus d'influence, facilitant les rapprochements et orchestrant des surprises. La pression est forte, les enjeux élevés, et les émotions, toujours à fleur de peau, promettent des moments mémorables. L'atmosphère est électrique, pleine de potentiel, mais aussi de craintes et d'incertitudes, comme lors de chaque nouvelle aventure amoureuse.\La première soirée est immédiatement pimentée par une activité inattendue : le speed dancing. Une tablette lance le défi : 'Finis de se regarder du coin de l’œil. Il est temps de bouger un peu (...) changez de partenaire, ouvrez grand vos bras, votre groove et peut-être votre cœur.' L'ambiance initiale est légère, avec Fabrizio se prêtant volontiers au jeu et Emmanuelle affichant un enthousiasme débordant. Les enfants, les véritables observateurs de l'amour, scrutent attentivement chaque mouvement, espérant déceler les premières étincelles. Cependant, très vite, l'euphorie cède la place à des réalités plus complexes. Marine, la fille de Sophie, exprime son inquiétude face à l'isolement de sa mère. Sophie ressent rapidement ce malaise, se retrouvant régulièrement mise à l'écart pendant que les autres forment des duos. L'humiliation est palpable, la blessure profonde, et la solitude se fait cruellement ressentir. L'activité, initialement ludique, révèle des failles et des peurs enfouies, confrontant les participants à leurs vulnérabilités.\Même au milieu de ces moments difficiles, des liens se tissent. Emmanuelle partage son rapprochement avec Geoffrey. Pour d'autres, les débuts sont plus laborieux. Gaël, touché par Tiphanie, constate que ses sentiments ne sont pas partagés, exprimant sa déception. Cependant, un geste de Fabrizio envers Sophie adoucit la soirée, apportant une lueur d'espoir. Cette première journée donne le ton : entre rires, espoirs et désillusions, les émotions sont déjà intenses. Si certains débuts sont prometteurs, d'autres candidats peinent à trouver leur place. La suite s'annonce mouvementée. Avec les enfants toujours aux commandes, prêts à influencer les relations, de nouveaux rapprochements pourraient voir le jour, tandis que certaines révélations et l'arrivée d'un nouveau papa risquent de bouleverser l'équilibre du groupe. L'aventure promet donc d'être riche en rebondissements, en émotions et en découvertes, avec comme toile de fond le désir universel de trouver l'amour et le bonheur. La nouvelle saison de Ma mère, ton père est à découvrir chaque dimanche à 20h50 sur RTL tvi et en streaming sur RTL play





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