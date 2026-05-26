Ma mère, ton père : les parents en couple se lancent dans une expérience singulière

Dans la saison 2 de Ma mère, ton père, des parents célibataires acceptent de se lancer dans une expérience singulière : confier leur destin amoureux à leurs propres enfants. Entre retrouvailles émouvantes, derniers rendez-vous romantiques et déclarations sincères, cette finale a réservé son lot de surprises.

Dans ce dernier épisode de la saison 2 de Ma mère, ton père , les parents encore présents dans la villa ont dû prendre une décision capitale : repartir seuls ou donner une chance à leur histoire en dehors de l'émission.

Entre retrouvailles émouvantes, derniers rendez-vous romantiques et déclarations sincères, cette finale a réservé son lot de surprises. Pour la deuxième année consécutive, des parents célibataires ont accepté de se lancer dans une expérience singulière : confier leur destin amoureux à leurs propres enfants. Depuis leur 'control room', ces derniers ont observé, conseillé et parfois orienté les rencontres, avec l'espoir d'aider leur parent à retrouver l'amour. Dans cette finale, l'heure du bilan a sonné.

Après dix jours d'aventure dans le sud de la France, les enfants ont dû faire un choix difficile : désigner les parents qui poursuivraient l'expérience jusqu'au bout. Trois duos restent alors en lice : Aurore et Geoffrey, Wendy et Étienne, ainsi que Tiphanie et Gaël. Après leur ultime rendez-vous amoureux, les parents ont retrouvé leurs enfants pour un moment particulièrement chargé en émotions.

Les jeunes experts ont profité de cette dernière rencontre pour les rassurer et leur donner un ultime conseil. Tous espéraient désormais que les connexions créées pendant le séjour puissent se poursuivre en dehors de la villa





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