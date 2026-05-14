Ma mère, ton père : une nouvelle saison, de belles amitiés et quelques surprises

Sandrine Dans, la sage du jeu d'amour, réunit cette année encore des familles bródyme pour les aider à les mélanger et à les faire aimer. Avec Marie Drucker en questault, les niveaux de stress montent, les silences et les incompréhensions se multiplient. Les applis ont également été mis en place par les enfants, qui sont à la control room pour observer l'aventure et influencer leurs parents.

Une villa de rêve, ensoleillée dans le sud de la France et la promesse d'y retrouver son amour, cette nouvelle saison de Ma mère, ton père , Sandrine Dans réunit dix parents célibataires prêts à rouvrir leur cœur.

Ils ont tous été inscrit par leurs enfants. Depuis la control room, ces derniers observent tout et peuvent influencer l'aventure. Cette saison, ils ont encore plus de pouvoir pour favoriser les rapprochements... ou provoquer des surprises. Une soirée italienne pour relancer les connexions.

Après le départ de Sophie, l'aventure continue pour les parents encore présents dans la villa. Le temps est désormais compté : il ne leur reste que quelques jours pour apprendre à se connaître et, peut-être, se choisir. Pour cette nouvelle soirée, la villa prend des airs d'Italie avec des dîners en tête-à-tête. Les jeunes experts ont décidé de laisser les dames choisir leur cavalier.

Emmanuelle ouvre le bal et choisit sans hésitation Fabrizio.

'Comme j'ai commencé cette journée avec Fabrizio, je vais la terminer', explique-t-elle. Isabelle surprend ensuite les enfants en invitant Patrice. Ensuite, c'est le tour de Tiphanie, qui décide malgré les tensions récentes de passer la soirée avec Gaël. Mais c'est surtout le choix d'Aurore qui fait réagir dans la control room.

Alors qu'un rapprochement semblait naître avec Geoffrey, elle préfère finalement inviter Étienne. Wendy, de son côté, se tourne vers Geoffrey, le dernier homme encore disponible pour ce dîner.

'Veux-tu être mon cavalier ce soir Geoffrey ? ', lui lance-t-elle. Valérie pense retrouver son fils... mais la surprise est tout autre. À l'issue des différents choix, Valérie se retrouve sans cavalier.

Une situation qui intrigue entraît tout le monde. Mais Sandrine Dans intervenut rapidement : 'Valérie, vous n'allez pas manger seule. Une surprise vous attend aussi pour votre tête-à-tête.

' En off, Valérie imagine alors un moment avec son fils. 'à ce moment-là, j'espère que c'est peut-être Valentin que je vais pouvoir manger un petit bout', confie-t-elle. Quelques secondes plus tard, un visage bien connu fait son apparition dans la villa. Aurore n'en revient pas : 'Mais non...

C'est Philippe de la saison précédente.

' Déjà très remarqué lors de la précédente édition de Ma mère, ton père, Philippe fait donc son grand retour dans l'aventure. L'ancien candidat semble heureux de retrouver l'ambiance si particulière de l'émission, tout comme son fils Vincent : 'C'est un peu bizarre comme sensation, mais c'est vachement agréable d'être de retour.

' Ce tête-à-tête inattendu pourrait bien redistribuer les cartes dans l'aventure. Valérie, jusque-là plutôt discrète dans ses rapprochements, va-t-elle enfin trouver une connexion avec Philippe ? Le prochain épisode de Ma mère, ton père est à découvrir ce dimanche 10 mai à 20h40 sur RTL tvi et en streaming sur RTL play





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