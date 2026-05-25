Maarten Vandevoordt ne rejoindra finalement pas les Diables Rouges aux États-Unis pour la Coupe du monde, confirmant qu'il restera à Tubize pour la première phase de préparation

Maarten Vandevoordt, le gardien belge, ne rejoindra finalement pas les Diables Rouges aux États-Unis pour la Coupe du monde. L'Union belge de football a confirmé qu'il restera à Tubize pour la première phase de préparation.

Maarten Vandevoordt ne rejoindra finalement pas les Diables Rouges aux États-Unis pour la Coupe du monde, l'Union belge confirmant qu'il restera à Tubize pour la première phase de préparation .

Maarten Vandevoordt n'accompagnera pas les Diables Rouges aux Etats-Unis, où il aurait participé aux entraînements en tant que quatrième gardien. L'Union belge de football l'a confirmé lundi à Belga. Lors de l'annonce de la sélection, le sélectionneur Rudi Garcia avait annoncé que Vandevoordt resterait avec les Diables Rouges pendant la Coupe du monde, sans être présent sur la liste officielle pour le tournoi. Le gardien restera participera à la première phase de la préparation, à Tubize.

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