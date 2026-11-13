Maasmechelen : 8 ans de prison pour stépère et sa famille pour abus et chantages

Un juge tongrois condamne un homme de 40 ans et sa famille à 8 ans de prison pour abus sexuels et harcèlement contre sa belle-fille à Maasmechelen.

Un tribunal correctionnel de Tongres a prononcé une peine lourde contre un homme de 40 ans résidant à Maasmechelen, le condamnant à huit années de prison ferme. Cette sanction résulte des graves accusations de violence sexuelle et de harcèlement psychologique exercés contre sa belle-fille, une jeune femme de vingt ans. Le jugement inclut également des peines incarcératoires pour la mère, une tante et un oncle de la victime, qui ont tenté d'intimider celle-ci après sa plainte.

Le mécanisme de contrôle et de violence sexuelle

La condamnation principale pèse sur le stépère, reconnu coupable de viols, d'agressions sexuelles, d'espionnage domestique et d'un contrôle oppressif sur sa belle-fille. Le tribunal a établi que l'homme installait des caméras de surveillance dans la chambre de la adolescente pour observer et écouter chaque interaction. Il piratait ses comptes sur les réseaux sociaux et envoyait des demandes d'amitié à ses pairs pour surveiller sa vie sociale.

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Le procureur de la République a souligné que cette surveillance visait à maintenir une emprise totale lorsque la jeune fille cherchait son autonomie. Les actes violents ont été perpétrés lors d'un séjour familial en Turquie, moment où la mère de la victime a surpris le stépère en train d'abuser de sa fille. Au lieu de protéger l'enfant, l'épouse a tenté de faire taire les faits sous la pression de son mari.

Réactions de l'entourage familial et menaces directes

Après le retour en Belgique, la jeune victime a kontakté la police de Maasmechelen pour signaler les sévices. Immédiatement, les forces de l'ordre ont retiré la jeune fille du domicile familial pour la placer en centre d'accueil d'urgence. Le stépère a été arrêté, déclenchant une vague de représailles orchestrée par les autres membres de la famille proche.

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La mère de la victime, condamnée à deux ans de prison, et sa sœur, punie de huit mois d'emprisonnement, ont inondé la jeune femme de messages menaçants. Elles exigaient le retrait des accusations sous peine de violences physiques. L'oncle, sanctionné par six mois de détention, s'est rendu directement au lieu de travail de la victime à Maasmechelen pour lui proposer des pots-de-vin.

La corruption proposée par l'oncle était explicite : il offrait de financer le permis de conduire et l'achat d'un véhicule automobile en échange du silence. Les juges de Tongres ont fermement rejeté ces tentatives de récupération, notant que ces actes constituaient une aggravation du préjudice subi par la jeune femme.

Casier judiciaire antérieur et impact légal durable

La situation légale du stépère est complexe en raison de ses antécédents judiciaires. Il purge actuellement une seconde peine depuis 2024 pour avoir violé les conditions de liberté surveillée d'une condamnation précédente. En 2007, il avait été condamné à vingt-cinq ans de réclusion pour des cambriolages violents survenus en 2003, incluant un homicide involontaire à Anvers.

Lors de ce procès historique, l'homme ainsi que sa femme ont contesté les faits, mais le tribunal a déclaré l'ensemble des chefs d'accusation fondés. La sentence actuelle prévoit une mesure de sûreté de cinq ans, placée sous la surveillance du tribunal de l'application des peines. Cette disposition prolonge l'emprisonnement après la peine ferme initiale.

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Le jugement impose également une interdiction de contact absolu pendant une durée de dix ans entre le stépère et sa belle-fille. Il perd la jouissance de ses droits civiques durant cette même période. La famille réunie doit verser vingt-cinquante mille euros de dommages et intérêts à la victime pour réparations.

Des obligations financières spécifiques pèsent sur le stépère à hauteur de huit mille euros pour des frais provisionnels. Il doit également couvrir l'ensemble des dépenses futures liées à la scolarité de la jeune femme et financer son accompagnement psychologique pour lui permettre de surmonter les traumatismes subis au cours de cette affaire.