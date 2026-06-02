Mac Lesggy démystifie le sommeil : se lever à heure fixe, la clé d'un repos réparateur

Dans l'émission matinale Bonjour Benjamin, Mac Lesggy explique que la régularité de l'heure de réveil, plus que celle du coucher, favorise l'accumulation de la pression de sommeil et améliore la qualité du repos. Son nouveau livre aborde également d'autres mythes du quotidien.

Invité de Benjamin Maréchal dans l'émission Ils mériteraient d'être dans le journal, le célèbre vulgarisateur scientifique Mac Lesggy a profité de l'occasion pour revenir sur les idées reçues qui entourent le sommeil et les gestes simples à adopter pour améliorer la qualité du repos.

Fort de plus de trente ans d'expérience à la télévision française grâce à l'émission E=M6, il a présenté son nouveau livre Toutes les vérités scientifiques sont bonnes à dire, un recueil qui traite de sujets du quotidien parfois controversés comme la climatisation, l'hydratation de la peau, le nucléaire ou encore la pénurie de blé. Le cœur de l'interview s'est concentré sur le lien entre sommeil et poids, un thème qui suscite beaucoup d'interrogations chez le grand public.

Mac Lesggy a d'abord remis en cause l'idée répandue selon laquelle il faut se coucher à la même heure chaque soir. Selon lui, le facteur décisif est plutôt la constance de l'heure de réveil. Il explique que le processus d'endormissement peut être comparé à une baignoire qui se remplit progressivement de pression de sommeil au cours de la journée.

Plus on reste éveillé, plus cette pression augmente, et lorsqu'elle atteint un seuil suffisant, le corps ressent une envie naturelle de dormir. L'erreur fréquente consiste à se lever tard le week‑end ou à faire de longues siestes, ce qui dilue la pression accumulée et conduit à un coucher trop précoce, alors que la fatigue n'est pas encore au niveau requis.

En maintenant une heure de lever stable, même les jours de repos, on permet à la pression de sommeil de s'accumuler de façon prévisible, favorisant ainsi un endormissement plus rapide et un sommeil plus réparateur. Ce conseil simple, mais souvent négligé, rejoint d'autres recommandations du livre, comme la réduction de l'exposition aux écrans avant le coucher, la création d'un environnement sombre et frais, et la limitation des boissons caféinées en fin de journée.

Les auditeurs ont également pu découvrir les autres chapitres de l'ouvrage, où l'auteur démystifie les idées reçues sur la climatisation - en précisant que le froid artificiel n'est pas forcément néfaste s'il est bien réglé - ou encore les mythes autour de l'hydratation de la peau, où il rappelle que la barrière cutanée s'hydrate principalement de l'intérieur. En plus du débat sur le sommeil, l'émission a présenté d'autres chroniques, notamment un reportage sur les orages violents qui menacent la région depuis plus de vingt‑quatre heures, et une interview d'Angélique Kidjo qui explique son choix de collaborer avec Florent Pagny pour rendre hommage à sa mère.

Le public a ainsi pu profiter d'un temps de parole riche en informations scientifiques vérifiées, tout en découvrant les actualités culturelles et météorologiques du moment. L'émission Ils mériteraient d'être dans le journal reste diffusée du lundi au vendredi, dans la matinale Bonjour Benjamin, de 7h à 9h30, et continue d'offrir une plateforme où les experts peuvent partager leurs connaissances de façon claire et accessible, contribuant ainsi à l'éducation du grand public et à la diffusion d'une culture scientifique au quotidien





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