Madonna, Shakira et BTS seront les têtes d'affiche du spectacle de mi-temps de la finale de la Coupe du monde de football 2026 aux États-Unis

Les chanteuses Madonna et Shakira et le groupe de K-pop BTS seront les têtes d'affiche du spectacle de mi-temps de la finale de la Coupe du monde de football 2026 aux États-Unis, annoncé jeudi les organisateurs. Chris Martin, du groupe Coldplay, sera le directeur artistique de ce spectacle, qui constitue une première pour une finale de Coupe du monde de football.

Les chanteuses Madonna et Shakira et le groupe de K-pop BTS seront les têtes d'affiche du spectacle de mi-temps de la finale de la Coupe du monde de football 2026 aux États-Unis, ont annoncé jeudi les organisateurs.

Chris Martin, du groupe Coldplay, sera le directeur artistique de ce spectacle, qui constitue une première pour une finale de Coupe du monde de football. Celle-ci est prévue le 19 juillet au MetLife Stadium d'East Rutherford, dans l'État du New Jersey (est). Le Mondial 2026, le plus grand de l'histoire avec 48 équipes engagées, se déroulera à partir du 11 juin aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, avait annoncé en mars qu'il comprendrait 'le tout premier spectacle à la mi-temps d'une finale de la Coupe du monde de la FIFA'. Cette initiative fait écho au spectacle organisé, avec Shakira en vedette, lors de la finale de la Copa América au Hard Rock Stadium de Miami l'an dernier. Elle renvoie également à la tradition de spectacle de prestige lors de la mi-temps du Super-Bowl, la finale du championnat de football américain





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