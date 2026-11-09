Magda Vercamer offre 70 000 euros à 68 membres de famille

Après sa carrière, Magda Vercamer a offert un séjour de 70 000 euros à 68 membres de sa famille à Djerba. Une générosité inhabituelle pour célébrer son départ à la retraite.

Magda Vercamer, une résidente de 67 ans originaire d' Oudenaarde, a offert un séjour complet à 68 membres de sa famille sur l'île de Djerba en Tunisie. Cette initiative spectaculaire vise à célébrer son départ à la retraite après une longue carrière professionnelle dans le secteur social et la santé.

La femme a annoncé qu'elle avait dépensé au moins 70 000 euros pour financer ce voyage de vacances tout compris. Elle a pris en charge l'intégralité des coûts, y compris le transport et l'hébergement, afin de permettre à sa parentèle de profiter pleinement de ces moments ensemble.

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Une stratégie de dépenses familiales calculée

Magda Vercamer explique que son argent ira inévitablement à sa famille après sa mort. Elle préfère donc dépenser cette somme maintenant pour créer des souvenirs partagés avec ses proches plutôt que de la laisser sous forme de legs futur. Cette philosophie de vie guide ses décisions financières actuelles.

Elle a précédemment organisé un voyage similaire il y a 13 ans lorsqu'elle avait 55 ans. À cette époque, elle avait invité 56 membres de la famille au lieu d'acheter des biens immobiliers sur la côte belge. Cette approche montre une continuité dans sa volonté de privilégier les expériences communes sur l'accumulation de biens matériels.

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Des règles strictes pour favoriser l'interaction

La participation au voyage n'était pas sans conditions. Magda Vercamer a imposé des règles précises pour maximiser les interactions sociales au sein du groupe. Chaque membre de la famille devait manger ensemble à 18h30 dans la salle àReserved du hotel, garantissant un moment quotidien de rassemblement.

De plus, elle a exigé que chacun change de voisins de table chaque soir. Cette consigne visait à briser les petits groupes formés et à encourager la mixité générationnelle. Le plus jeune participant avait seulement un an et demi, tandis que le plus âgé, son frère Sander, avait 75 ans.

Une mobilisation massive et festive à Djerba

La présence de 68 personnes a attiré l'attention des autres voyageurs sur Djerba. Les membres de la famille portaient des t-shirts et des casquettes portant les inscriptions "Vercamer forever" et "Magda? Ça se peut !". Leurs chants forts et joyeux ont résonné à travers l'hôtel et les rues locales.

Même si certains absents étaient justifiés par des études universitaires ou des raisons médicales, la majorité du groupe a activement participé aux activités. Certains ont pratiqué le jet-ski, d'autres sont restés près des piscines ou se sont occupés des enfants. L'ambiance festive a été constante, interrompue seulement par des cours de yoga donnés par une nièce.

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Héritage émotionnel et traditions futures

Magda Vercamer considère que sa famille représente l'aspect le plus important de sa vie. Elle souligne leur solide connexion malgré des vies sociales distinctes et engagées. Le départ à la retraite marque une étape clé dans le maintien de ces liens familiaux forts au fil des ans.

L'événement s'inscrit dans une tradition de retrouvailles annuelles qui ont lieu chaque quatrième dimanche de janvier. Dix enfants organisent cette réunion à tour de rôle, excluant uniquement les étudiants. Magda Vercamer recommande vivement cette approche aux personnes disposant des ressources nécessaires.