Maire de Bouffémont se retrouve au cœur d'une polémique en portant un maillot avec le nom d'un criminel

Une vidéo a été largement relayée sur les réseaux sociaux montrant la maire de Bouffémont, Karine Okonski, en train d'enfiler un maillot du club parisien sans remarquer qu'il portait le nom du braqueur Rédoine Faïd. La séquence a soulevé une polémique et l'élue a réagi en se disant choquée.

La maire de Bouffémont, dans le Val-d’Oise, se retrouve malgré elle au cœur d’une polémique . Lors d’une célébration de la victoire du PSG en Ligue des champions, l’élue a enfilé un maillot floqué au nom du braqueur Rédoine Faïd , sans s’en apercevoir.

Une séquence largement relayée sur les réseaux sociaux qui l’a poussée à réagir. Une célébration de la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions a tourné à la controverse dans le Val-d’Oise. La maire de Bouffémont, Karine Okonski, a été filmée en train d’enfiler un maillot du club parisien sans remarquer qu’il portait le nom d’un criminel particulièrement connu en France.

La séquence, largement relayée sur les réseaux sociaux ces derniers jours, montre l’élue accepter un maillot tendu par un jeune habitant de la commune. Mais au dos du vêtement figurait le nom de Rédoine Faïd, braqueur multirécidiviste devenu célèbre pour plusieurs évasions spectaculaires et de nombreuses condamnations. Rédoine Faïd purge actuellement une longue peine de prison.

Il a notamment été condamné à 25 ans de réclusion pour un braquage au cours duquel une policière de 26 ans avait été tuée et un autre agent blessé. Son évasion en hélicoptère de la prison de Réau, en 2018, lui a également valu une condamnation supplémentaire. Il avait déjà réussi à s’échapper d’un établissement pénitentiaire en 2013. Face à la polémique, Karine Okonski affirme qu’elle n’avait pas remarqué l’inscription au moment des faits.

« Dans l’euphorie collective, personne ne l’a remarqué : ni mes amis, ni les administrés, ni mes colistiers », a-t-elle expliqué. L’élue se dit particulièrement choquée par cette situation.

« Je trouve ça absolument abject de m’avoir fait porter le maillot du tueur de ma collègue. Jamais je ne soutiendrai cette ordure », a-t-elle réagi. Karine Okonski est en effet également fonctionnaire de police. La vidéo continue de circuler sur internet et suscite de nombreuses réactions, tandis que l’intéressée assure avoir été piégée à son insu.

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