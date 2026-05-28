Maisons de repos belges : le Conseil supérieur de la Santé tire la sonnette d'alarme

Le Conseil supérieur de la Santé belge alerte sur l'inadaptation des soins dans les maisons de repos face à l'augmentation des troubles neurocognitifs et psychiatriques chez les résidents. Il appelle à une transformation profonde du système.

Le Conseil supérieur de la Santé (CSS) a publié un avis alarmant concernant la situation dans les maisons de repos belges. Selon le CSS, le système de soins actuel n'est plus adapté aux besoins des résidents, dont le profil a considérablement évolué ces dernières années.

De plus en plus de personnes accueillies présentent des troubles neurocognitifs (comme la démence) ou des vulnérabilités psychiatriques (telles que la dépression et l'anxiété). Or, les programmes de formation, les instruments d'évaluation, les normes de personnel et les mécanismes de financement n'ont pas suivi cette évolution et restent principalement axés sur les soins physiques. Cette inadéquation compromet la qualité de vie des résidents et expose les prestataires de soins à un risque accru de burn-out.

Le CSS souligne que l'attention portée aux aspects psychosociaux est insuffisante et met en garde contre le fossé croissant entre la complexité des besoins et l'organisation actuelle des soins résidentiels aux personnes âgées en Belgique. Pour remédier à cette situation, le CSS plaide pour une transformation en profondeur des soins résidentiels.

Il propose plusieurs principes clés : des soins davantage centrés sur l'individu, un dépistage standardisé de la santé mentale dès l'admission d'un nouveau résident, une prescription plus réfléchie des médicaments (en particulier les psychotropes), un renforcement des soins relationnels et humains, l'implication active des proches dans la planification et le suivi des soins, et une ouverture des maisons de repos sur l'extérieur. Le CSS recommande également de favoriser la collaboration interdisciplinaire et d'investir dans la formation continue pour renforcer les compétences du personnel et prévenir l'épuisement professionnel.

L'avis s'adresse aussi aux décideurs politiques, les appelant à adapter la réglementation et le financement à la complexité croissante des besoins, notamment via des labels et des certifications. Enfin, le Conseil supérieur de la Santé insiste sur le fait que l'avenir des soins résidentiels est une responsabilité partagée. Il nécessite une collaboration étroite entre les décideurs politiques, les institutions de soins et les prestataires.

Le CSS espère que cet avis servira de catalyseur pour des changements concrets, améliorant ainsi la qualité de vie des résidents et les conditions de travail du personnel. Cette mise en garde intervient dans un contexte où le vieillissement de la population et l'augmentation des maladies neurodégénératives posent des défis sans précédent au système de santé belge. Les autorités sont invitées à agir rapidement pour éviter une dégradation supplémentaire de la situation dans les maisons de repos et de soins





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