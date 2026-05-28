Maisons de repos : le CSS alerte sur un système inadapté aux nouveaux besoins des résidents

Le Conseil supérieur de la Santé met en garde contre le fossé croissant entre les besoins psychosociaux des résidents des maisons de repos belges et l'organisation actuelle des soins, appelant à une transformation profonde du secteur.

Le Conseil supérieur de la Santé ( CSS ) tire la sonnette d'alarme sur la situation dans les maisons de repos belges. Dans un avis rendu jeudi, l'instance scientifique indépendante estime que le système de soins actuel n'est plus adapté aux besoins des résidents, dont le profil a considérablement évolué ces dernières années.

De plus en plus de personnes accueillies présentent des troubles neurocognitifs et/ou des vulnérabilités psychiatriques, tels que la démence, la dépression et l'anxiété. Pourtant, les programmes de formation, les instruments d'évaluation, les normes de personnel et les mécanismes de financement n'ont pas changé et restent principalement axés sur les soins physiques. Cette inadéquation nuit à la qualité de vie des résidents et soumet les prestataires de soins à un risque accru de burn-out, alerte le CSS.

Le CSS pointe un fossé croissant entre la complexité des besoins de soins et l'organisation actuelle des soins résidentiels aux personnes âgées en Belgique. Il juge que l'attention portée aux aspects psychosociaux est insuffisante.

Pour combler ce fossé, le Conseil plaide pour une transformation en profondeur des soins résidentiels, reposant sur plusieurs grands principes : des soins davantage centrés sur l'individu ; un dépistage standardisé de la santé mentale dès l'admission ; une prescription plus réfléchie des médicaments, notamment les psychotropes ; un renforcement des soins relationnels et centrés sur l'humain ; une association active des proches à la planification et au suivi des soins ; et une ouverture des maisons de repos sur l'extérieur. Le CSS suggère également de favoriser la collaboration interdisciplinaire et d'investir dans la formation initiale et continue pour renforcer les compétences du personnel et prévenir le burn-out.

L'avis du CSS s'adresse aussi aux décideurs politiques. Il estime que la réglementation et le financement doivent être adaptés à la complexité croissante des besoins de soins des personnes âgées, avec une attention particulière aux troubles neurocognitifs et aux vulnérabilités psychiatriques. Les pouvoirs publics peuvent encourager les maisons de repos et les prestataires de soins à mettre en œuvre des soins centrés sur la personne, notamment via des labels et des certifications.

Enfin, le Conseil souligne que l'avenir des soins résidentiels constitue une responsabilité partagée, nécessitant une collaboration étroite entre décideurs politiques, institutions de soins et prestataires de soins. Cette mise en garde survient dans un contexte où les besoins psychosociaux des résidents sont de plus en plus complexes, alors que les structures restent calibrées pour une prise en charge essentiellement physique.

Le CSS appelle donc à une refonte globale du système pour garantir une meilleure qualité de vie aux résidents et des conditions de travail viables pour le personnel





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