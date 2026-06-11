Major Changes for FIFA World Cup 2026

The FIFA World Cup 2026 will have several new rules and regulations, including the expansion of the tournament to 48 teams, the introduction of cooling breaks, and the extension of the Video Assistant Referee (VAR) system.

Ce Mondial nord-américain sera marqué par de nombreuses nouveautés arbitrales et pas seulement. Les voici.16 équipes de plus pour passer à 48 La Coupe du monde 2026, c’est avant tout un passage de 32 à 48 équipes réparties en douze poules de quatre.

Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les huit meilleurs troisièmes accéderont aux seizièmes de finale. Au total, ce sont 104 matches qui seront disputés entre le 11 juin et le 19 juillet, soit... 40 de plus qu’en 2022 au Qatar. À l’instar du dernier match amical entre la Belgique et la Tunisie (5-0), des « cooling breaks » (pauses fraîcheur) de trois minutes seront instaurées au milieu de chaque mi-temps, soit vers la 22e minute.

Théoriquement, ces interruptions visent à l’hydratation des joueurs face aux fortes chaleurs prévues en Amérique du Nord mais elles s’appliqueront à toutes les températures et sont tout autant des pauses publicitaires que fraîcheur avec un rythme de match cassé. Toujours par rapport à la météo, les États-Unis ne plaisantent pas avec la météo et surtout pas avec la foudre.

Dès qu’un impact de foudre est détecté dans un rayon de 13 kilomètres autour de l’enceinte, le match est stoppé net, les joueurs regagnent immédiatement les vestiaires et le public est évacué des tribunes pour se mettre à l’abri. Un compte à rebours de 30 minutes est alors déclenché. Il pourrait y avoir des interruptions de plusieurs heures dans un scénario catastrophique. Les joueurs qui quittent le terrain pour protester contre une décision de l’arbitre recevront un carton rouge.

Cela vaut également pour les entraîneurs ou autres membres du staff qui incitent les joueurs à le faire. Cette décision a été prise suite à l’incident survenu lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Le sélectionneur sénégalais Pape Bouna Thiaw avait retiré ses joueurs du terrain dans le temps additionnel pour protester contre un penalty accordé au Maroc. A posteriori, la Confédération africaine a retiré le titre au Sénégal, qui s’était imposé en prolongation.

Depuis son intronisation, le VAR intervenait pour un but, un penalty, une carte rouge et l’identité du joueur. Pour la Coupe du monde, les pouvoirs de la vidéo seront étendus. Si un joueur écope d’un deuxième carton jaune, l’arbitrage vidéo regardera si la faute entraînant cette deuxième carte valait ou non cette sanction.

Autre grande nouveauté, si un corner est accordé de manière erronée, l’arbitrage vidéo pourra « rendre justice » en redonnant le ballon à l’équipe qui défend pour un dégagement aux six mètres. Mais ce ne sera pas le cas dans une situation inverse. Jusqu’au Mondial 2022, les compteurs des cartes jaunes étaient remis à zéro avant les demi-finales.

Désormais, avec un tour supplémentaire lors de la phase à élimination directe (des seizièmes de finale), ils le seront dès la fin de la phase de groupes. Plusieurs dispositions ont été prises pour éviter certaines pertes de temps. Un joueur remplacé aura dix secondes maximum pour sortir du terrain, une remise en touche devra être effectuée dans les cinq secondes. Le gardien aura le même temps pour effectuer sa sortie de but, avec un chrono virtuel visible.

En cas de non-respect, la touche changera de camp et un six mètres sera transformé en corner. Enfin, si un joueur doit être soigné, il devra rester une minute en dehors du terrain. Ce ne sera pas d’application pour les gardiens après un choc tête contre tête, en cas de commotion cérébrale, si l’adversaire est averti pour sa faute ou si le joueur blessé doit tirer le penalty.

À noter que si un gardien se blesse, les joueurs de champ n’auront plus le droit de se diriger vers le banc de touche pour recevoir des ajustements tactiques, pratique en vogue. Les joueurs qui se couvrent la bouche avec la main pour dissimuler un comportement discriminatoire recevront un carton rouge. Cette mesure fait notamment suite à l’incident raciste survenu en février lors du match de Ligue des champions opposant Benfica au Real Madrid.

Des images montraient Gianluca Prestianni se couvrant la bouche alors qu’il s’adressait à Vinicius Junior. Ce dernier avait dénoncé des propos racistes, ce qu’a nié Prestianni. Seul le joueur arborant le brassard pourra s’adresser à l’homme en noir. Tout autre joueur allant trouver l’arbitre s’expose à un carton jaune.

La technologie de détection déjà existante sera encore plus précise. Elle permet de détecter automatiquement un hors-jeu de 50 centimètres. Pendant le Mondial, elle pourra repérer les hors-jeu de 10 centimètres





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FIFA World Cup Expansion Cooling Breaks Video Assistant Referee (VAR)

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