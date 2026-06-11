Majorité agrees sur la modernisation de la loi sur l'avortement, mais les positions divergent

La majorité a pris un accord discret sur la modernisation de la loi sur l'avortement, mais les positions divergent profondément dans le monde politique. La proposition de Mme Verlinden (CD&V) vise à étendre le délai dans lequel un avortement peut être pratiqué à 14 semaines après la conception et à réduire le délai de réflexion à 48 heures.

L'accord de majorité est plutôt discret sur la question de la modernisation de la loi sur l'avortement, signe de la sensibilité du sujet qui divise profondément le monde politique.

Durant le week-end, Mme Verlinden (CD&V) a exposé dans la presse sa proposition. Elle préconise d'étendre le délai dans lequel un avortement peut être pratiqué à 14 semaines après la conception - 18 semaines en cas de viol - et réduit à 48 heures le délai de réflexion. Elle proposait un délai général de 18 semaines et la suppression du délai de réflexion. Annelies Verlinden, pour la bonne raison que le gouvernement ne les a pas encore reçues, a-t-il indiqué.

Nous poursuivons le débat sociétal sur l'interruption volontaire de grossesse sur la base du rapport du comité d'experts. Nous modifions la législation actuelle sur l'avortement après consensus au sein des partis de la majorité. La ministre de la Justice a la responsabilité d'élaborer des propositions qui seront ensuite examinées au gouvernement. Nous souhaitons dégager le consensus le plus large possible dans ce parlement.

J'ai lu dans la presse la proposition mais celle-ci n'a pas encore été mise sur la table du gouvernement. Aucune concertation n'a encore eu lieu. Ce n'est pas un secret que ce sujet est très sensible et que, dans ce parlement, les positions divergent fortement. Je souhaite que les discussions se déroulent de la façon la plus sereine possible.

L'attitude du CD&V a fait les gorges chaudes dans l'opposition. Sous la législature précédente, en compagnie de la N-VA et du VB, si en tant que CD&V nous traçons des limites éthiques, nous n'avons pas à être gênés. Ce n'est pas à des scientifiques de décider de la politique, c'est à nous de décider dans quelle société nous voulons vivre. Le problème n'est pas le CD&V, nous n'en attendons plus rien depuis longtemps.

Le problème se trouve aujourd'hui auprès des autres partis du gouvernement. Ceux qui affirmaient qu'ils respecteraient le consensus scientifique et la liberté de vote de leurs parlementaires, ne cédez pas au chantage, n'acceptez pas cette proposition au rabais qui est un enterrement de première classe.

La proposition du CD&V rejette la science et piétine le droit des femmes à disposer de leur corps, elle ignore la réalité des 400 femmes qui chaque année passe la frontière, comme des voleuses, pour avorter aux Pays-Bas. Chez Anders, le ton était dur également à l'égard de cette proposition, comme chez les écologistes





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