Malades de longue durée : des chiffres contradictoires et des réformes contestées

Les journaux présentent des analyses divergentes sur le nombre de malades de longue durée en Belgique, tandis que les réformes gouvernementales, notamment sur les pensions, suscitent des tensions sociales. Les syndicats et une partie de l’électorat manifestent leur opposition, mettant en lumière les limites de la majorité parlementaire.

Plusieurs journaux s'intéressent ce matin aux chiffres des malades de longue durée , mais avec des conclusions qui semblent, à première vue, contradictoires. Le Soir affirme qu’il y en a finalement moins que prévu.

De quoi se demander s’il existe une différence de calcul entre le nord et le sud du pays. Le Vif, de son côté, indique que le nombre de malades de longue durée a atteint 445.000, soit près de 100.000 de plus qu’il y a cinq ans. Le journal parle donc, à juste titre, d’un niveau record. Mais une nuance essentielle est apportée : le relèvement de l’âge de la retraite de 65 à 66 ans a influencé les statistiques.

Les personnes malades de plus de 65 ans, auparavant pensionnées, sont désormais comptabilisées dans les indemnités de maladie jusqu’à 66 ans. Si l’on exclut ce groupe spécifique des plus de 65 ans, la hausse du nombre de malades de longue durée est en réalité la plus faible depuis 2008. Ce qui permet de rapprocher les analyses de ces deux journaux.

Par ailleurs, la réforme des pensions, qui devait générer près de 2 milliards d’euros d’économies d’ici 2029, semble moins performante que prévu. Plusieurs centaines de millions d’euros risquent de ne pas être atteints. Le journal L’Avenir remet sur la table l’habituelle question de l’utilité de ce genre de manifestations. D’autant plus que le gouvernement, notamment la N-VA et le MR, met en avant la majorité silencieuse pour justifier ses réformes.

Pourtant, selon le quotidien, cet argument est insuffisant. Une partie de cette majorité silencieuse soutiendrait en réalité les manifestants, même si elle ne peut pas faire grève. Le quotidien estime que cette nouvelle manifestation reste nécessaire pour rappeler que, malgré sa majorité parlementaire, le gouvernement ne dispose pas d’un mandat absolu sur les réformes.

Une partie des électeurs, y compris au sein du MR et des Engagés, n’a pas voté pour certaines mesures comme le malus pension ou le saut d’index. Enfin, le journal Le Soir met en garde : si aucun dialogue n’est engagé avec les syndicats, la colère sociale pourrait continuer à monter, voire dégénérer à terme





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Malades De Longue Durée Réformes Sociales Syndicats Gouvernement Pensions

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Méfiance envers l'eau du robinet : les Flamands se ruent vers les supermarchés françaisDes habitants de Flandre-Occidentale se rendent massivement à Roncq, en France, pour acheter de l'eau en bouteille bon marché, craignant la pollution de l'eau potable locale par des substances comme les triazoles.

Read more »

Amsterdam bannit les publicités pour la viande et les combustibles fossilesLa capitale néerlandaise instaure une interdiction historique des publicités pour la viande et les énergies fossiles afin d'orienter les citoyens vers des modes de vie plus durables.

Read more »

Météo en Belgique: ciel chargé ce matin, éclaircies et soleil demainLe ciel est chargé ce matin en Belgique mais il devrait se dégager avec l'arrivée des éclaircies à partir de la frontière française. Une matinée qui finira par devenir lumineuse. Les éclaircies arriveront plus lentement de la Campine aux Fagnes. Cet après-midi, une alternance entre éclaircies et passages nuageux avec des nuages un peu plus dominants sur la Campine, la province de Liège et celle du Luxembourg. Le soleil restera assez généreux ailleurs. Les températures augmentent avec de 13 à 18°. Les passages nuageux se dissipent pendant la nuit et sous un ciel dégagé et étoilé les températures varieront entre 6 et 10°. Demain, c'est la plus belle journée de la semaine avec un temps très ensoleillé et juste quelques nuages décoratifs. Le soleil résistera et prendra largement le dessus sur les cumulus et autres cirrus. Le vent reste discret et les températures s'annoncent très agréables avec de 17 à 21°. Il faudra profiter du beau temps demain car vendredi, les conditions vont commencer à se dégrader. Quelques éclaircies résisteront dans un premier temps mais ensuite, les nuages gagneront du terrain et une dégradation orageuse se mettra en place à partir du sud. Les températures sont stationnaires avec de 15 à 21°. Un temps plus frais pour le littoral. Lundi, une ambiance encore fort nuageuse le matin avec un risque d'averses sur la moitié sud ensuite un ciel variable avec des éclaircies plus évidentes à partir de l'ouest. Les températures accusent une nette baisse avec de 13 à 17°.

Read more »

Nouvelles règles européennes pour les chiens et chats : en Belgique francophone, elles existent déjàLe Parlement européen a validé de nouvelles règles pour mieux tracer les chiens et les chats élevés ou vendus dans l’Union. Mais pour les particuliers wallons, l’obligation de pucer et d’enregistrer leur animal existe déjà.

Read more »