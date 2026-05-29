Maladies cardiovasculaires chez les femmes : des symptômes trop souvent ignorés

Les maladies cardiovasculaires, première cause de décès chez les femmes, restent sous-diagnostiquées en raison de symptômes atypiques et de préjugés médicaux. Des patientes voient leurs signes minimisés, ce qui retarde la prise en charge. Les spécialistes appellent à une meilleure reconnaissance et à ne pas banaliser les symptômes.

Près d'une femme sur deux ignore encore que les maladies cardiovasculaires sont leur première cause de décès, bien avant le cancer du sein. Pourtant, ces pathologies restent largement sous-diagnostiquées chez les patientes en raison de symptômes atypiques, de préjugés médicaux persistants et d'une tendance à banaliser la douleur féminine.

Le résultat est un retard de prise en charge qui peut s'avérer dramatique. Ce constat, encore trop méconnu du grand public, a été récemment mis en lumière dans l'émission Ça va mieux ailleurs sur bel RTL par Christophe Giltay. Les signes avant-coureurs d'un infarctus chez la femme diffèrent souvent du tableau classique enseigné aux médecins.

Au lieu d'une douleur thoracique brutale irradiant vers le bras gauche, les patientes présentent fréquemment un essoufflement soudain, une fatigue extrême, des nausées, des brûlures d'estomac, des douleurs à la mâchoire ou encore des sueurs froides. Ces manifestations moins spectaculaires sont trop souvent attribuées au stress ou à l'anxiété.

Selon un sondage Ipsos réalisé pour la fondation Agir pour le Cœur des Femmes, 40 % des femmes déclarent avoir déjà eu le sentiment de ne pas être écoutées par un professionnel de santé. Chez les moins de 30 ans, ce chiffre atteint 60 %. Cette sous-estimation s'explique en partie par l'histoire de la médecine, qui a longtemps fondé ses études cliniques sur des modèles masculins.

Les réflexes persistent : une femme essoufflée, oppressée ou en détresse est encore parfois orientée vers une explication psychologique plutôt que cardiaque. Plusieurs témoignages rapportent des patientes renvoyées chez elles avec un anxiolytique avant qu'un infarctus ne soit diagnostiqué. Le problème est parfois renforcé par les femmes elles-mêmes, qui minimisent leurs symptômes ou les attribuent à la fatigue, au travail ou à la charge mentale. C'est notamment le cas de Stéphanie, 54 ans, venue aux urgences pour des douleurs thoraciques.

D'abord prise pour une patiente en crise d'angoisse, elle a dû insister pour obtenir un électrocardiogramme, qui a révélé un infarctus du myocarde avec une artère bouchée. Les spécialistes recommandent donc de ne jamais banaliser des symptômes inhabituels. En cas de doute, demander un second avis ou réclamer un électrocardiogramme peut faire la différence. Un constat revient souvent dans les témoignages : les patientes qui ont survécu sont aussi celles qui ont insisté pour être prises au sérieux.

D'où cette conclusion sans détour : il vaut mieux insister que mourir. Sensibiliser le corps médical et le grand public à ces différences est une priorité pour améliorer le pronostic des cardiopathies chez les femmes





RTL sport / 🏆 10. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Maladies Cardiovasculaires Femmes Sous-Diagnostic Symptômes Préjugés Médicaux

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Donald Trump, Téhéran et les négociations sur un accord de paixDonald Trump a affirmé qu’il n’était pas satisfait des propositions iraniennes dans le cadre des discussions visant à un accord de paix, tout en laissant entendre que les négociations pourraient aboutir. Téhéran a jugé peu probable une reprise des hostilités avec les Etats-Unis, malgré les récentes frappes américaines, sur fond de regain d’optimisme sur les marchés, où les cours du pétrole reculaient.

Read more »

Actualités en françaisUn ensemble de nouvelles et d'actualités en français, regroupant des sujets tels que la route, les attaques, les enquêtes, les études, les changements, les procès, les opinions, les réformes, etc.

Read more »

Une cartographie numérique révèle un lien entre précarité et maladies cardiovasculairesUne nouvelle carte interactive présentée par la KU Leuven, les Mutualités Libres, Cascador, EPCON et Novartis montre que les maladies cardiovasculaires sont 57% plus fréquentes dans les communes socio-économiquement les plus vulnérables. L'outil permet de visualiser le lien entre vulnérabilité socio-économique, maladies cardiovasculaires et recours aux soins à l'échelle des quartiers.

Read more »

Actualités en françaisUn condensé de plusieurs articles de journaux en français, regroupant des sujets divers et variés tels que les accords entre syndicats et direction chez Bpost, des soins en maison de repos plus adaptés aux besoins mentaux des résidents, des mesures budgétaires à venir, des appels à la mobilisation des professeurs, des alertes sur la disparition des insectes pollinisateurs et leurs conséquences sur notre alimentation, des hôtels fous de Chine, etc.

Read more »