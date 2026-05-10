Malinois vs Bruges : Les Éléphants en forme, les Brugesois en difficulté

Le Malinois a dominé largement Bruges, en remportant un match 3-0. Kjell Scherpen a été le meilleur joueur de la rencontre avec 6,5, tandis que Ross Sykes a été le capitaine du jour et a rempli toutes ses missions. Anan Khalaili a été le meilleur joueur avec 7, tandis que Kamiel Vande Perre a été le meilleur défenseur avec 6,5. Mateo Biondic a marqué un but et a délivré un assist, tandis que Guilherme a raté une énorme occasion de marquer. Kevin Rodriguez a été blessé et a été remplacé par Besfort Zeneli. Le Malinois a dominé largement Bruges, en remportant un match 3-0.

Kjell Scherpen : 6,5. Le géant néerlandais n’a eu qu’un arrêt à effectuer sur une frappe de Van Brederode, mais son arrêt a été décisif.

Ross Sykes : 6,5. Orphelin de ses deux comparses de cette saison, le capitaine du jour a rempli toutes ses missions : ne pas prendre de but et ne pas prendre de carton jaune qui l’aurait privé du déplacement à Bruges. Replacé à droite, il s’est permis des incursions 'à-la-MacAllister' en deuxième mi-temps avec une jolie frappe et une tête au-dessus du but. Massiré Sylla : 6,5.

Il a été longtemps applaudi par la tribune est, preuve que celle-ci n’est pas rancunière après sa boulette à Saint-Trond. Positionné dans l’axe en remplacement de Christian Burgess, il a alterné des moments d’assurance défensive avec d’autres plus hasardeux, mais toujours avec l’efficacité au bout. A revoir. Fedde Leysen : 6,5.

Rencontre très sobre et efficace pour celui qui retrouvait une place de titulaire vu les suspendus. Pas de quoi bousculer la hiérarchie ni prendre la place de Sykes en finale de Coupe jeudi cependant. Anan Khalaili : 7. Soixante minutes propres à son registre : de la présence offensive, via l’assist pour Mateo Biondic ; et une efficacité défensive à écœurer l’adversaire.

Menacé de suspension, il a pu sortir à l’heure de jeu. Kamiel Vande Perre : 6,5. On avait vu la version agaçante du milieu récupérateur lors du match à Saint-Trond, on a retrouvé sa meilleure version face à Malines. Agressif, jamais battu, accrocheur, il a commis plusieurs fautes mais a surtout annihilé les velléités offensives en face.

Rob Schoofs : 6,5. Remplaçant naturel d’Adem Zorgane, l’ancien… Malinois a été une courroie de transmission précieuse en première mi-temps. Il semble toujours prêt à être titulaire quand cela lui est demandé. Guilherme : 6.

Rapidement averti, il ne s’est que très peu montré offensivement. Remplacé à l’heure de jeu par Ousseynou Niang (5,5), qui n’a pas forcément marqué des points. Anouar Ait El Hadj : 7,5. Ses statistiques affichaient un trou béant du point de vue des buts marqués en championnat, il a parfaitement répondu.

Un but consécutif à un pressing harassant et un assist remarquable pour Mohammed Fuseini (7). Kevin Rodriguez : n.c. Il a pesé sur la défense malinoise avant de rater une énorme occasion de 2-0 puis de sortir blessé à la suite d’une gêne à la cuisse. Inquiétant pour la finale de la Coupe, certainement.

Remplacé par Besfort Zeneli (6), qui est revenu de blessure sans avoir un impact significatif en deuxième période.. Mateo Biondic : 7,5. Toujours meurtri par son avant-bras cassé, l’Allemand n’a pas été déstabilisé par l’imposant plâtre qu’il portait au bras gauche. Un but sur sa première tentative et un assist pour le 2-0, c’est le match parfait pour celui qui n’en finit pas d’étonner, quatre mois après son arrivée de D4 allemande





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