Man veroordeeld voor misbruik en afpersing voor naaktbeelden, krijgt 7 jaar cel

Men veroordeelt een man voor misbruik van een minderjarig meisje en afpersen van 7 andere meisjes voor hun naaktbeelden. Deze persoon heeft zich voorgedaan als een jongen van 18 en heeft verschillende meisjes onder druk gezet om naaktbeelden te sturen. De rechtbank veroordeelt deze man voor het seksueel misbruik van een meisje en het afpersen van 7 andere meisjes. De man krijgt 7 jaar cel met uitstel en moet 20 jaar geen contact maken met minderjarigen.

Een man van 27 uit Hechtel-Eksel veroordeeld voor misbruik van minderjarig meisje en afpersen van 7 andere meisjes voor hun naaktbeelden. Deze persoon heeft zich voordaan als een jongen van 18 en heeft segreto contact gezocht met meisjes tussen de 9 en 16 jaar oud om naaktbeelden te sturen.

Hij gebruikte verschillende telefoonnummers, waaronder een met meer dan 24.000 afbeeldingen. De rechtbank heeft 7 jaar cel straf geëist en een gevangenisstraf van 10 jaar met uitstel uitgesproken. Daarnaast moet hij 20 jaar geen contact maken met minderjarigen, een schadevergoeding betalen van 59.000 euro en een 20 jaar lang contactverbod. Volgens de rechtbank was de man enkel bezig met zijn eigen genot en gebruikte de jeugdigheid van de slachtoffers.

Het hele leven van de slachtoffers en hun omgeving is op zijn kop gezet door zijn acties





